https://ria.ru/20250220/vebinar-2000497976.html

Брянские предприниматели посетили вебинар по выходу на рынок Белоруссии

Брянские предприниматели посетили вебинар по выходу на рынок Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2025

Брянские предприниматели посетили вебинар по выходу на рынок Белоруссии

Вебинар, посвященный выходу на рынок Белоруссии, проведен для брянских экспортеров, онлайн-встреча стала платформой для обмена мнениями и получения ценной... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:16:00+03:00

2025-02-20T11:16:00+03:00

2025-02-20T11:50:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вебинар, посвященный выходу на рынок Белоруссии, проведен для брянских экспортеров, онлайн-встреча стала платформой для обмена мнениями и получения ценной информации для бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В ней участвовали директор брянского "Центра поддержки экспорта" Павел Баранов, торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев, представитель Российского экспортного центра в Республике Беларусь Антон Коротцов, специалист отдела внешнеэкономических связей РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" Министерства иностранных дел Республики Беларусь Евгения Масловская, заместитель руководителя Департамента ВЭД ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" Герман Пузырный и представители предпринимательского сообщества брянского региона", - говорится в сообщении."Мы предлагаем комплексный подход по выходу компании на белорусский рынок, но чтобы получить первичное представление о стране, задать наиболее актуальные вопросы, лучше всего начать с бесплатной услуги "Международная консультация", в рамках которой сотрудники представительства и приглашенные эксперты дадут исчерпывающую информацию по работе с Республикой Беларусь, после чего у вас будет пошаговый план необходимых действий", - рассказал Коротцов, его слова приводятся в сообщении.Он отметил, что обращаться за поддержкой в РЭЦ очень просто. Сервисы центра разработаны как для начинающих и потенциальных экспортеров, так и для тех, кто уже имеет опыт в ведении внешнеэкономической деятельности. Поддержка доступна для компаний любого размера - от малых и средних предприятий до крупных бизнесов. Большинство мер поддержки можно легко найти и оформить на цифровой платформе "Мой экспорт", что делает процесс еще более удобным и доступным для всех желающих развивать экспортный потенциал предприятия."Объем самого маленького контракта, который был заключен с нашей помощью в республике Беларусь - 19 тысяч рублей", - заключил Коротцов.

https://ria.ru/20250220/rets-2000488011.html

https://ria.ru/20250218/platforma-2000048781.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, белоруссия, российский экспортный центр (рэц)