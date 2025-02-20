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"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости, 20.02.2025
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15:04 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html
"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212"
"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости, 20.02.2025
"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212"
Представитель компании "Кама Шиппинг" Олег Накаряков в ходе суда заявил, что крушение танкера "Волгонефть-212" произошло в результате форс-мажорных... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:04:00+03:00
2025-02-20T15:04:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Представитель компании "Кама Шиппинг" Олег Накаряков в ходе суда заявил, что крушение танкера "Волгонефть-212" произошло в результате форс-мажорных обстоятельств в виде шторма, которые "предугадать невозможно". В четверг Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 27 февраля рассмотрение дела по существу в отношении компании-судовладельца "Волгонефти-212". "Произошла гибель судна 15 декабря в результате шторма, судно не выдержало шторма. В этот период неоднократно запрашивало разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта "Кавказ" разрешения не давал, не направлял в убежище по причине того, что там было большое скопление других судов, опять же судно-накопитель не осуществлял выгрузку, в результате произошло скопление. Само крушение произошло не в результате того, что судно там находилось за пределами срока. Крушение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств, которые предугадать невозможно", - сказал Накаряков. Неделю назад Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Волгатранснефти" - владельцу "Волгонефти-239" административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, такой же штраф был назначен "Волгонефти-109", "Волгонефти-270". Суд также вынес решения по судну "Прикамье", оштрафовав ООО "Кама Шиппинг" на 30 тысяч рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250213/volgoneft-1999179118.html
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краснодарский край
керченский пролив
тамань (станица)
россия
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
"Кама Шиппинг" назвала причину крушения танкера "Волгонефть-212"

Представитель "Кама Шиппинг" Накаряков: крушение танкера произошло из-за шторма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239" в Краснодарском крае
Танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер "Волгонефть-239" в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Представитель компании "Кама Шиппинг" Олег Накаряков в ходе суда заявил, что крушение танкера "Волгонефть-212" произошло в результате форс-мажорных обстоятельств в виде шторма, которые "предугадать невозможно".
В четверг Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 27 февраля рассмотрение дела по существу в отношении компании-судовладельца "Волгонефти-212".
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Владелец "Волгонефти-239" назвал причину крушения танкера
13 февраля, 17:13
«
"Произошла гибель судна 15 декабря в результате шторма, судно не выдержало шторма. В этот период неоднократно запрашивало разрешение на выход из опасного района, но капитан морского порта "Кавказ" разрешения не давал, не направлял в убежище по причине того, что там было большое скопление других судов, опять же судно-накопитель не осуществлял выгрузку, в результате произошло скопление. Само крушение произошло не в результате того, что судно там находилось за пределами срока. Крушение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств, которые предугадать невозможно", - сказал Накаряков.
Неделю назад Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Волгатранснефти" - владельцу "Волгонефти-239" административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, такой же штраф был назначен "Волгонефти-109", "Волгонефти-270". Суд также вынес решения по судну "Прикамье", оштрафовав ООО "Кама Шиппинг" на 30 тысяч рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Судовладелец "Волгонефти-239" рассказал, зачем капитан отвел танкер на мель
30 января, 18:06
 
ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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