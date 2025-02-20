https://ria.ru/20250220/svo-2000562190.html

Тюменская область привлекает ветеранов СВО к воспитанию патриотов

Тюменская область привлекает ветеранов СВО к воспитанию патриотов - РИА Новости, 20.02.2025

Тюменская область привлекает ветеранов СВО к воспитанию патриотов

Интеграция ветеранов специальной военной операции в допризывную подготовку молодежи проводится во всей системе военно-патриотического воспитания Тюменской... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:51:00+03:00

2025-02-20T14:51:00+03:00

2025-02-20T14:51:00+03:00

тюменская область

афганистан

северный кавказ

владимир якушев

александр моор

совет федерации рф

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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Интеграция ветеранов специальной военной операции в допризывную подготовку молодежи проводится во всей системе военно-патриотического воспитания Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор первому вице-спикеру Совета Федерации Владимиру Якушеву при посещении регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". "Сегодня во всей системе военно-патриотического воспитания Тюменской области ведется работа по интеграции ветеранов специальной военной операции в допризывную подготовку молодежи, отметил губернатор. Из числа выпускников и сотрудников системы добровольной подготовки к военной службе 121 человек участвует в специальной военной операции", - сообщается на сайте облправительства. Во время рабочей поездки в Тюменскую область Якушев ознакомился с модернизированной инфраструктурой центра "Аванпост", проведенной за счет областного бюджета и внебюджетных средств. Благодаря такому обновлению центр приступил к реализации проектов по обучению учителей основ безопасности и защиты Родины и инструкторов по военно-спортивной подготовке. Также он оценил комплекс оснащения и технических средств, сформированный во время частичной мобилизации и командировок в зону проведения СВО для дополнительного обучения военнослужащих. Отмечается, что инструкторы "Аванпоста" неоднократно выезжали в зону специальной военной операции, где проводили занятия по тактико-специальной подготовке и другим дисциплинам. В настоящее время они продолжают заниматься дополнительной подготовкой личного состава, убывающего в районы проведения спецоперации. В завершение визита в центр Якушев и Моор пообщались с действующими военнослужащими и ветеранами боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. На встрече обсуждались поддержка участников и ветеранов СВО и их семей, участие ветеранов боевых действий в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и мероприятиях в рамках всероссийского Года защитников Отечества и регионального Года героев.

https://ria.ru/20250219/tyumen-2000366524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

афганистан, северный кавказ, владимир якушев, александр моор, совет федерации рф