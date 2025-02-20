Тюменская область привлекает ветеранов СВО к воспитанию патриотов
Моор: Тюменская область интегрирует ветеранов в допризывную подготовку молодежи
© Фото : Правительство Тюменской областиТюменская область привлекает ветеранов СВО к воспитанию патриотов
Тюменская область привлекает ветеранов СВО к воспитанию патриотов
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Интеграция ветеранов специальной военной операции в допризывную подготовку молодежи проводится во всей системе военно-патриотического воспитания Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор первому вице-спикеру Совета Федерации Владимиру Якушеву при посещении регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".
"Сегодня во всей системе военно-патриотического воспитания Тюменской области ведется работа по интеграции ветеранов специальной военной операции в допризывную подготовку молодежи, отметил губернатор. Из числа выпускников и сотрудников системы добровольной подготовки к военной службе 121 человек участвует в специальной военной операции", - сообщается на сайте облправительства.
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Во время рабочей поездки в Тюменскую область Якушев ознакомился с модернизированной инфраструктурой центра "Аванпост", проведенной за счет областного бюджета и внебюджетных средств. Благодаря такому обновлению центр приступил к реализации проектов по обучению учителей основ безопасности и защиты Родины и инструкторов по военно-спортивной подготовке. Также он оценил комплекс оснащения и технических средств, сформированный во время частичной мобилизации и командировок в зону проведения СВО для дополнительного обучения военнослужащих.
Отмечается, что инструкторы "Аванпоста" неоднократно выезжали в зону специальной военной операции, где проводили занятия по тактико-специальной подготовке и другим дисциплинам. В настоящее время они продолжают заниматься дополнительной подготовкой личного состава, убывающего в районы проведения спецоперации.
В завершение визита в центр Якушев и Моор пообщались с действующими военнослужащими и ветеранами боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. На встрече обсуждались поддержка участников и ветеранов СВО и их семей, участие ветеранов боевых действий в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и мероприятиях в рамках всероссийского Года защитников Отечества и регионального Года героев.
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