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В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета - РИА Новости, 20.02.2025
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17:08 20.02.2025 (обновлено: 17:10 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/stavropole-2000604669.html
В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета
В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета - РИА Новости, 20.02.2025
В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета
Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:08:00+03:00
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале. Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщали, что вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика. Позже вертолет благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя, люди не пострадали. "Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1.1 статьи 263 УК РФ)... Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html
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происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета

СК проводит проверку после аварийной посадки вертолета в Ставрополе

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале.
Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщали, что вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика. Позже вертолет благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя, люди не пострадали.
«
"Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1.1 статьи 263 УК РФ)... Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСтавропольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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