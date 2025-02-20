В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета
СК проводит проверку после аварийной посадки вертолета в Ставрополе
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале.
Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщали, что вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика. Позже вертолет благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя, люди не пострадали.
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"Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1.1 статьи 263 УК РФ)... Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.