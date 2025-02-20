https://ria.ru/20250220/stavropole-2000604669.html

В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета

В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета - РИА Новости, 20.02.2025

В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета

Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:08:00+03:00

2025-02-20T17:08:00+03:00

2025-02-20T17:10:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000604831_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_bd555423c5bc97e2a28f88adfd01cc8d.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале. Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщали, что вертолет санитарной авиации готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности, на борту находятся два члена экипажа и два медика. Позже вертолет благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя, люди не пострадали. "Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1.1 статьи 263 УК РФ)... Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html

ставрополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)