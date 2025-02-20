"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье
Пилотам НССА удалось предотвратить крушение санитарного вертолета на Ставрополье
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пилотам Национальной службы санитарной авиации (НССА) удалось предотвратить крушение в Ставропольском крае санитарного вертолета, который стал практически неуправляемым из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба "Ростеха".
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали.
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"Пилоты НССА смогли предотвратить крушение санитарного вертолета в Ставропольском крае. В ходе полета они столкнулись с технической проблемой, сделавший машину практически неуправляемой. Пилоты проявили настоящие мужество и профессионализм, смогли посадить машину. Вертолет получил повреждения, однако тяжелых последствий удалось избежать. Это говорит об исключительно высоком уровне подготовки летчиков НССА", - говорится в сообщении госкорпорации.
Вертолеты "Ансат" составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). Машины эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 людей в 54 регионах России.
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