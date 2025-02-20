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"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье - РИА Новости, 20.02.2025
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17:01 20.02.2025 (обновлено: 17:22 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/stavropole-2000602885.html
"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье
"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье - РИА Новости, 20.02.2025
"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье
Пилотам Национальной службы санитарной авиации (НССА) удалось предотвратить крушение в Ставропольском крае санитарного вертолета, который стал практически... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:01:00+03:00
2025-02-20T17:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пилотам Национальной службы санитарной авиации (НССА) удалось предотвратить крушение в Ставропольском крае санитарного вертолета, который стал практически неуправляемым из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба "Ростеха". Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали. "Пилоты НССА смогли предотвратить крушение санитарного вертолета в Ставропольском крае. В ходе полета они столкнулись с технической проблемой, сделавший машину практически неуправляемой. Пилоты проявили настоящие мужество и профессионализм, смогли посадить машину. Вертолет получил повреждения, однако тяжелых последствий удалось избежать. Это говорит об исключительно высоком уровне подготовки летчиков НССА", - говорится в сообщении госкорпорации. Вертолеты "Ансат" составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). Машины эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 людей в 54 регионах России.
https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Россия
"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье

Пилотам НССА удалось предотвратить крушение санитарного вертолета на Ставрополье

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пилотам Национальной службы санитарной авиации (НССА) удалось предотвратить крушение в Ставропольском крае санитарного вертолета, который стал практически неуправляемым из-за технической неисправности, сообщила пресс-служба "Ростеха".
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что вертолет санитарной авиации, на борту которого находились два члена экипажа и двое медиков, благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя после выявления технической неисправности во время полета, люди не пострадали.
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"Пилоты НССА смогли предотвратить крушение санитарного вертолета в Ставропольском крае. В ходе полета они столкнулись с технической проблемой, сделавший машину практически неуправляемой. Пилоты проявили настоящие мужество и профессионализм, смогли посадить машину. Вертолет получил повреждения, однако тяжелых последствий удалось избежать. Это говорит об исключительно высоком уровне подготовки летчиков НССА", - говорится в сообщении госкорпорации.
Вертолеты "Ансат" составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации (НССА). Машины эксплуатируются с высокой интенсивностью и с 2018 года помогли спасти более 42 000 людей в 54 регионах России.
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