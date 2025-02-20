https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000525368.html
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников - РИА Новости, 20.02.2025
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:57:00+03:00
2025-02-20T12:57:00+03:00
2025-02-20T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ и местам запуска беспилотников
МО: ВС России уничтожили инфраструктуру аэродромов ВСУ и места запуска БПЛА
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163-х районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21534 танка и других боевых бронированных машин.