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Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 20.02.2025 (обновлено: 05:25 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000446979.html
Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ
Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ
Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" показали на видео Минобороны РФ захваченное вооружение боевиков ВСУ в ходе боевых действий в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:08:00+03:00
2025-02-20T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" показали на видео Минобороны РФ захваченное вооружение боевиков ВСУ в ходе боевых действий в одном из освобожденных населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Мотострелки продемонстрировали два западных пулемета M240, шведский гранатомет АТ-4 и украинский аналог американского автоматического станкового гранатомёта Мк-19 с боеприпасами, а также ручные гранаты, в том числе американские M67 и немецкие DM-51A2. "Один из моих бойцов развернул пулемет М240 в сторону противника и открыл из него огонь. Дав возможность вынести раненых, он держал коридор около 12 часов", - сказал, демонстрируя трофеи, командир батальона с позывным "Странник". Он также рассказал, что противник использует наркотические средства. В карманах формы на телах убитых боевиков российские военные обнаруживали пакетики с несколькими таблетками. "При использовании препарата всушники теряли страх и боль, чувство самосохранения. Им бросали гранату в ноги, а они продолжали идти дальше. Магазин патронов в него выпускали, он (украинский боевик - ред.) все равно продолжал действовать", - рассказал комбат. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ

Российские мотострелки показали захваченное в Курской области вооружение ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" показали на видео Минобороны РФ захваченное вооружение боевиков ВСУ в ходе боевых действий в одном из освобожденных населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
Мотострелки продемонстрировали два западных пулемета M240, шведский гранатомет АТ-4 и украинский аналог американского автоматического станкового гранатомёта Мк-19 с боеприпасами, а также ручные гранаты, в том числе американские M67 и немецкие DM-51A2.
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"Один из моих бойцов развернул пулемет М240 в сторону противника и открыл из него огонь. Дав возможность вынести раненых, он держал коридор около 12 часов", - сказал, демонстрируя трофеи, командир батальона с позывным "Странник".
Он также рассказал, что противник использует наркотические средства. В карманах формы на телах убитых боевиков российские военные обнаруживали пакетики с несколькими таблетками.
"При использовании препарата всушники теряли страх и боль, чувство самосохранения. Им бросали гранату в ноги, а они продолжали идти дальше. Магазин патронов в него выпускали, он (украинский боевик - ред.) все равно продолжал действовать", - рассказал комбат.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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