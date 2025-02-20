https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000446979.html

Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ

Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

Российские военные показали захваченное вооружение ВСУ

Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" показали на видео Минобороны РФ захваченное вооружение боевиков ВСУ в ходе боевых действий в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:08:00+03:00

2025-02-20T05:08:00+03:00

2025-02-20T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983963963_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_01fbcf041e082109ed95044267e14fc2.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск "Север" показали на видео Минобороны РФ захваченное вооружение боевиков ВСУ в ходе боевых действий в одном из освобожденных населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Мотострелки продемонстрировали два западных пулемета M240, шведский гранатомет АТ-4 и украинский аналог американского автоматического станкового гранатомёта Мк-19 с боеприпасами, а также ручные гранаты, в том числе американские M67 и немецкие DM-51A2. "Один из моих бойцов развернул пулемет М240 в сторону противника и открыл из него огонь. Дав возможность вынести раненых, он держал коридор около 12 часов", - сказал, демонстрируя трофеи, командир батальона с позывным "Странник". Он также рассказал, что противник использует наркотические средства. В карманах формы на телах убитых боевиков российские военные обнаруживали пакетики с несколькими таблетками. "При использовании препарата всушники теряли страх и боль, чувство самосохранения. Им бросали гранату в ноги, а они продолжали идти дальше. Магазин патронов в него выпускали, он (украинский боевик - ред.) все равно продолжал действовать", - рассказал комбат. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность