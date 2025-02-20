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Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки - РИА Новости, 20.02.2025
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Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки
Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки - РИА Новости, 20.02.2025
Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки
Московские спасатели получили на вооружение три новые скоростные аэролодки отечественного производства, которые можно использовать круглый год, сообщил заммэра... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:22:00+03:00
2025-02-20T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московские спасатели получили на вооружение три новые скоростные аэролодки отечественного производства, которые можно использовать круглый год, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступили современные аэролодки трех различных типов. Они предназначены для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в том числе в заболоченной и обводненной местности", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что аэролодки имеют ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используют столичные спасатели. "Аэролодки "Бриз 555", "Пиранья 3" и "Нерпа-460КБ" отличают высокая степень надежности, мобильности и проходимости, они способны развивать на льду скорость до 100 километров в час. Эта техника не испытывает трудностей при переходе с водной поверхности на снег и наоборот, хорошо преодолевает различные препятствия", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что по результатам эксплуатации новых аэролодок будет принято решение о дальнейшем оснащении ими флота Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Московские спасатели получили новые скоростные аэролодки

Заммэра Бирюков: московские спасатели получили новые скоростные аэролодки

© РИА Новости / Павел КомаровСпасательная аэролодка
Спасательная аэролодка - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
Спасательная аэролодка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московские спасатели получили на вооружение три новые скоростные аэролодки отечественного производства, которые можно использовать круглый год, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На оснащение Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступили современные аэролодки трех различных типов. Они предназначены для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в том числе в заболоченной и обводненной местности", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что аэролодки имеют ряд преимуществ перед судами на воздушной подушке, которые сейчас используют столичные спасатели.
"Аэролодки "Бриз 555", "Пиранья 3" и "Нерпа-460КБ" отличают высокая степень надежности, мобильности и проходимости, они способны развивать на льду скорость до 100 километров в час. Эта техника не испытывает трудностей при переходе с водной поверхности на снег и наоборот, хорошо преодолевает различные препятствия", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что по результатам эксплуатации новых аэролодок будет принято решение о дальнейшем оснащении ими флота Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
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