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Климов заявил, что Британия может помогать Киеву в подготовке терактов - РИА Новости, 20.02.2025
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17:48 20.02.2025 (обновлено: 17:49 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/sovfed-2000617034.html
Климов заявил, что Британия может помогать Киеву в подготовке терактов
Климов заявил, что Британия может помогать Киеву в подготовке терактов - РИА Новости, 20.02.2025
Климов заявил, что Британия может помогать Киеву в подготовке терактов
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что Великобритания может оказывать содействие Украине при совершении возможных... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:48:00+03:00
2025-02-20T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что Великобритания может оказывать содействие Украине при совершении возможных терактов в Европе против российских дипломатов для того, чтобы сорвать переговоры по мирному урегулированию. Служба внешней разведки России сообщила, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или предпочтет Словакию и Венгрию. "Было бы наивно думать, что такого рода преступления могут задумываться и воплощаться киевским режимом в одиночку. Так, полагаю, без британских спецслужб здесь вряд ли обойдётся", - написал Климов в своем Telegram-канале. По его словам, недаром не первый год ходят слухи о прямой работе "(Владимира) Зеленского на MI-6 и его личной охране из числа спецов с Туманного Альбиона". Кроме того, "отговорил тогда ещё полноправного президента "незалежной" от подписания мирных соглашений с Москвой весной 2022 (года) именно премьер Британии (Борис) Джонсон", добавил Климов. По словам российского сенатора, для британцев натравливать разнообразных "иноземных головорезов" против русских в третьих странах дело не новое. "Да, диалог Москвы с новой вашингтонской администрацией, похоже, налаживается. Но этот процесс не принял пока необратимого характера, а оппоненты (Дональда) Трампа и его команды - они же отъявленные русофобы, в США ещё сильны; в Британии, ЕС и тем более в Киеве они до сей поры занимают большинство ключевых постов", - написал сенатор. Он призвал не поддаваться "опасной эйфории" и продолжать настойчиво решать задачи СВО, укреплять отечественный суверенитет во всех сферах, расширять круг подлинных друзей России.
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россия, украина, москва, андрей климов, совет федерации рф, евросоюз, в мире, киев
Россия, Украина, Москва, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Евросоюз, В мире, Киев
Климов заявил, что Британия может помогать Киеву в подготовке терактов

Климов: Британия может содействовать Украине в подготовке терактов против РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что Великобритания может оказывать содействие Украине при совершении возможных терактов в Европе против российских дипломатов для того, чтобы сорвать переговоры по мирному урегулированию.
Служба внешней разведки России сообщила, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Северной Европы или предпочтет Словакию и Венгрию.
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"Было бы наивно думать, что такого рода преступления могут задумываться и воплощаться киевским режимом в одиночку. Так, полагаю, без британских спецслужб здесь вряд ли обойдётся", - написал Климов в своем Telegram-канале.
По его словам, недаром не первый год ходят слухи о прямой работе "(Владимира) Зеленского на MI-6 и его личной охране из числа спецов с Туманного Альбиона". Кроме того, "отговорил тогда ещё полноправного президента "незалежной" от подписания мирных соглашений с Москвой весной 2022 (года) именно премьер Британии (Борис) Джонсон", добавил Климов.
По словам российского сенатора, для британцев натравливать разнообразных "иноземных головорезов" против русских в третьих странах дело не новое.
"Да, диалог Москвы с новой вашингтонской администрацией, похоже, налаживается. Но этот процесс не принял пока необратимого характера, а оппоненты (Дональда) Трампа и его команды - они же отъявленные русофобы, в США ещё сильны; в Британии, ЕС и тем более в Киеве они до сей поры занимают большинство ключевых постов", - написал сенатор.
Он призвал не поддаваться "опасной эйфории" и продолжать настойчиво решать задачи СВО, укреплять отечественный суверенитет во всех сферах, расширять круг подлинных друзей России.
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