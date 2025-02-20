https://ria.ru/20250220/sovet-2000496333.html

Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2025

Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Совет отцов из Ижевска направил бойцам, участвующим в спецоперации, подарки ко Дню защитника Отечества и автомобили, груженные гуманитарной помощью, сообщил мэр РИА Новости, 20.02.2025

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2025-02-20T11:10:00+03:00

надежные люди

ижевск

гуманитарная помощь

сво

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УФА, 20 фев – РИА Новости. Совет отцов из Ижевска направил бойцам, участвующим в спецоперации, подарки ко Дню защитника Отечества и автомобили, груженные гуманитарной помощью, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Очередной гуманитарный конвой от Совета отцов отправится бойцам специальной военной операции. Под завязку загружены грузовик, "Газель" и "Лада Гранта". Две последние машины оставят бойцам – для выполнения боевых задач. Ранее Совет отцов уже отправил три боевых железных коня на передовую", - сообщил ижевский мэр. Он рассказал, что отцы вместе со студентами Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова и учениками городских школ загрузили для отправки теплые вещи, нательное белье, продукты питания, окопные свечи, маскировочные сети, печки-буржуйки, которые помогли сделать умельцы из села Лудорвай, и небольшие подарки для бойцов ко Дню защитника Отечества. "Бойцы всегда ждут писем из дома, для них это "маячки" - нас не забыли, нас помнят и ждут с победой. Фронтовые треугольники бережно упаковали и обязательно передадут нашим героям. Конвой отправится в путь сегодня в ночь и успеет доехать до места встречи как раз к празднику", - добавил Чистяков.

https://ria.ru/20250219/poddubnyj-2000374651.html

https://ria.ru/20250214/oblast-1999425368.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ижевск, гуманитарная помощь, сво