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Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2025
Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
Совет отцов из Ижевска направил бойцам, участвующим в спецоперации, подарки ко Дню защитника Отечества и автомобили, груженные гуманитарной помощью, сообщил мэр РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:10:00+03:00
2025-02-20T11:10:00+03:00
2025-02-20T11:10:00+03:00
надежные люди
ижевск
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УФА, 20 фев – РИА Новости. Совет отцов из Ижевска направил бойцам, участвующим в спецоперации, подарки ко Дню защитника Отечества и автомобили, груженные гуманитарной помощью, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Очередной гуманитарный конвой от Совета отцов отправится бойцам специальной военной операции. Под завязку загружены грузовик, "Газель" и "Лада Гранта". Две последние машины оставят бойцам – для выполнения боевых задач. Ранее Совет отцов уже отправил три боевых железных коня на передовую", - сообщил ижевский мэр. Он рассказал, что отцы вместе со студентами Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова и учениками городских школ загрузили для отправки теплые вещи, нательное белье, продукты питания, окопные свечи, маскировочные сети, печки-буржуйки, которые помогли сделать умельцы из села Лудорвай, и небольшие подарки для бойцов ко Дню защитника Отечества. "Бойцы всегда ждут писем из дома, для них это "маячки" - нас не забыли, нас помнят и ждут с победой. Фронтовые треугольники бережно упаковали и обязательно передадут нашим героям. Конвой отправится в путь сегодня в ночь и успеет доехать до места встречи как раз к празднику", - добавил Чистяков.
https://ria.ru/20250219/poddubnyj-2000374651.html
https://ria.ru/20250214/oblast-1999425368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Ижевск, Гуманитарная помощь, СВО
Совет отцов направил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
Совет отцов из Ижевска отправил бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества
УФА, 20 фев – РИА Новости. Совет отцов из Ижевска направил бойцам, участвующим в спецоперации, подарки ко Дню защитника Отечества и автомобили, груженные гуманитарной помощью, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Очередной гуманитарный конвой от Совета отцов отправится бойцам специальной военной операции. Под завязку загружены грузовик, "Газель" и "Лада Гранта". Две последние машины оставят бойцам – для выполнения боевых задач. Ранее Совет отцов уже отправил три боевых железных коня на передовую", - сообщил ижевский мэр.
Он рассказал, что отцы вместе со студентами Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова и учениками городских школ загрузили для отправки теплые вещи, нательное белье, продукты питания, окопные свечи, маскировочные сети, печки-буржуйки, которые помогли сделать умельцы из села Лудорвай, и небольшие подарки для бойцов ко Дню защитника Отечества.
"Бойцы всегда ждут писем из дома, для них это "маячки" - нас не забыли, нас помнят и ждут с победой. Фронтовые треугольники бережно упаковали и обязательно передадут нашим героям. Конвой отправится в путь сегодня в ночь и успеет доехать до места встречи как раз к празднику", - добавил Чистяков.