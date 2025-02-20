https://ria.ru/20250220/sotspodderzhka-2000563644.html

Меры соцподдержки участников спецоперации расширили в Ростовской области

Меры соцподдержки участников спецоперации расширили в Ростовской области - РИА Новости, 20.02.2025

Меры соцподдержки участников спецоперации расширили в Ростовской области

Перечень участников спецоперации и членов их семей, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность, расширили в Ростовской... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:53:00+03:00

2025-02-20T14:53:00+03:00

2025-02-20T14:53:00+03:00

ростовская область

александр ищенко

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Перечень участников спецоперации и членов их семей, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность, расширили в Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Соответствующие изменения в областной закон "О регулировании земельных отношений в Ростовской области" депутаты утвердили в четверг на очередном заседании. "Мы расширяем перечень категорий участников спецоперации, членов их семей, у которых есть право на бесплатное получение земельного участка в собственность. В действующей редакции речь идет о тех участниках СВО, которые удостоены звания Герой России либо награждены орденами РФ за особые заслуги. В закон мы вносим изменения и распространяем его действие на добровольцев, которые заключили контракт с войсками национальной гвардии России", - сказал Ищенко. По его мнению, это точечное, но важное решение, поскольку в регионе достаточно много таких добровольцев. Также в законе устанавливается очередность предоставления земельных участков для членов семей погибших участников спецоперации - сначала вдова или вдовец, затем дети, потом - родители. Третье, важное с точки зрения прозрачности его исполнения дополнение касается ведения и размещения в публичном доступе реестра земель и земельных участков, предназначенных для участников спецоперации и членов их семей, с одновременным установлением максимального размера участка. "Очевидно, что доступ к такому реестру позволит упростить подбор участков, которые могут быть предоставлены бесплатно", - добавил он.

https://ria.ru/20250220/deputaty-2000558130.html

https://ria.ru/20250220/fotovystavka-2000539026.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр ищенко, сво