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В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
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17:06 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000603942.html
В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией
В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией
Порядка 40% мероприятий международного военного сотрудничества Белоруссии проводятся с РФ, это направление является для Минска одним из наиболее важных, заявил... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:06:00+03:00
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Порядка 40% мероприятий международного военного сотрудничества Белоруссии проводятся с РФ, это направление является для Минска одним из наиболее важных, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко. "Сотрудничество с Российской Федерацией остается наиболее важной составляющей двустороннего взаимодействия. На российское направление традиционно приходятся около 40% от общего количества мероприятий международного военного сотрудничества", - сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при министерстве обороны республики. В рамках двустороннего взаимодействия в сфере обороны начальник департамента выделил мероприятия по оперативной и боевой подготовке военных кадров, а также по военно-техническому сотрудничеству. "Активно развивается взаимодействие в рамках функционирования совместных учебно-боевых центров, предназначенных для практической отработки задач боевой подготовки и повышения уровня слаженности войск", - сообщил Ревенко. По его данным, на базе военных учебных заведений вооруженных сил РФ была организована подготовка летного и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Также была организована подготовка расчетов ЗРС С-400 и ОТРК "Искандер" с выполнением боевых пусков из указанных систем на полигонах ВС России. Кроме того, Ревенко уточнил, что с 2024 года на базе 333 Центра боевой подготовки вооруженных сил РФ обучаются инструкторы для белорусской армии, которым российские специалисты передают боевой опыт. "Ключевой задачей двустороннего сотрудничества остается обеспечение высокого уровня подготовки региональной группировки войск Белоруссии и России. Продолжается изучение боевого опыта наших российских коллег, проводятся мероприятия, направленные на повышение слаженности совместных действий войск", - сказал помощник министра обороны. Ревенко подчеркнул, что только в рамках обеспечения функционирования региональной группировки войск в 2024 году проведено около 50 совместных мероприятий различной тематики и направленности. Он добавил, что в этом году продолжится проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки, направленных на укрепление военной безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20241203/belorussija-1987009078.html
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россия, белоруссия, минск, су-25, с-400 «триумф», в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Су-25, С-400 «Триумф», В мире
В Минобороны Белоруссии рассказали о военном сотрудничестве с Россией

Ревенко: около 40% мероприятий военного сотрудничества проводятся с Россией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Порядка 40% мероприятий международного военного сотрудничества Белоруссии проводятся с РФ, это направление является для Минска одним из наиболее важных, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
"Сотрудничество с Российской Федерацией остается наиболее важной составляющей двустороннего взаимодействия. На российское направление традиционно приходятся около 40% от общего количества мероприятий международного военного сотрудничества", - сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при министерстве обороны республики.
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В рамках двустороннего взаимодействия в сфере обороны начальник департамента выделил мероприятия по оперативной и боевой подготовке военных кадров, а также по военно-техническому сотрудничеству.
"Активно развивается взаимодействие в рамках функционирования совместных учебно-боевых центров, предназначенных для практической отработки задач боевой подготовки и повышения уровня слаженности войск", - сообщил Ревенко.
По его данным, на базе военных учебных заведений вооруженных сил РФ была организована подготовка летного и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. Также была организована подготовка расчетов ЗРС С-400 и ОТРК "Искандер" с выполнением боевых пусков из указанных систем на полигонах ВС России.
Кроме того, Ревенко уточнил, что с 2024 года на базе 333 Центра боевой подготовки вооруженных сил РФ обучаются инструкторы для белорусской армии, которым российские специалисты передают боевой опыт.
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"Ключевой задачей двустороннего сотрудничества остается обеспечение высокого уровня подготовки региональной группировки войск Белоруссии и России. Продолжается изучение боевого опыта наших российских коллег, проводятся мероприятия, направленные на повышение слаженности совместных действий войск", - сказал помощник министра обороны.
Ревенко подчеркнул, что только в рамках обеспечения функционирования региональной группировки войск в 2024 году проведено около 50 совместных мероприятий различной тематики и направленности. Он добавил, что в этом году продолжится проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки, направленных на укрепление военной безопасности Союзного государства.
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