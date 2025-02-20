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Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:22 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000549165.html
Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.02.2025
Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
На полях Форума будущих технологий правительство Москвы и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам организации и проведении... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:22:00+03:00
2025-02-20T14:22:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
"фонд "росконгресс"
александр стуглев
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На полях Форума будущих технологий правительство Москвы и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов."Наше сотрудничество с "Росконгрессом" открывает новые горизонты для привлечения российских и иностранных инвестиций, способствует установлению деловых связей, в том числе с зарубежными партнерами. Стратегическое сотрудничество между правительством Москвы и фондом "Росконгресс" позволит нам создать серию новых мероприятий для демонстрации инновационных решений и продуктов московских компаний, а также послужат важным инструментом для обмена опытом и знаниями", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Отмечается, что в рамках двустороннего соглашения стороны договорились совместно организовывать и проводить конгрессно-выставочные мероприятия в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, разрабатывать новые формы мероприятий для реализации инвестиционной и промышленной политики Москвы, а также популяризировать город и страну как международного делового, промышленного, инвестиционного и экспортного центра.Как отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся на сайте фонда, совместная работа с правительством Москвы открывает новые возможности для применения этого опыта, с целью повышения инвестиционной привлекательности города и укрепления его позиций на мировой арене как центра инноваций и бизнеса.Кроме того, такая форма сотрудничества способствует развитию туристической инфраструктуры города, повышению его привлекательности для международных гостей и созданию новых рабочих мест. Благодаря эффективному взаимодействию между местными властями и организаторами выставок, удастся обеспечить высокий уровень сервиса и комфортные условия для участников различных мероприятий.
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москва, анатолий гарбузов, "фонд "росконгресс", александр стуглев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, "Фонд "Росконгресс", Александр Стуглев
Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и "Росконгресс" будут проводить совместные мероприятия

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППВласти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Москвы и Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Власти Москвы и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На полях Форума будущих технологий правительство Москвы и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам организации и проведении конгрессно-выставочных мероприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
"Наше сотрудничество с "Росконгрессом" открывает новые горизонты для привлечения российских и иностранных инвестиций, способствует установлению деловых связей, в том числе с зарубежными партнерами. Стратегическое сотрудничество между правительством Москвы и фондом "Росконгресс" позволит нам создать серию новых мероприятий для демонстрации инновационных решений и продуктов московских компаний, а также послужат важным инструментом для обмена опытом и знаниями", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
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Отмечается, что в рамках двустороннего соглашения стороны договорились совместно организовывать и проводить конгрессно-выставочные мероприятия в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, разрабатывать новые формы мероприятий для реализации инвестиционной и промышленной политики Москвы, а также популяризировать город и страну как международного делового, промышленного, инвестиционного и экспортного центра.
Как отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся на сайте фонда, совместная работа с правительством Москвы открывает новые возможности для применения этого опыта, с целью повышения инвестиционной привлекательности города и укрепления его позиций на мировой арене как центра инноваций и бизнеса.
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Кроме того, такая форма сотрудничества способствует развитию туристической инфраструктуры города, повышению его привлекательности для международных гостей и созданию новых рабочих мест. Благодаря эффективному взаимодействию между местными властями и организаторами выставок, удастся обеспечить высокий уровень сервиса и комфортные условия для участников различных мероприятий.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов"Фонд "Росконгресс"Александр Стуглев
 
 
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