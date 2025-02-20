https://ria.ru/20250220/sokraschenie-2000445867.html

Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ

Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025

Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ

Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:45:00+03:00

2025-02-20T04:45:00+03:00

2025-02-20T04:45:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:206:2962:1872_1920x0_80_0_0_3cd5bc2f17ec2a502adbed2ffc4d3660.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных источника. "В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих... Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что руководители налогового управления уже в среду стали просить некоторых сотрудников вернуть рабочее оборудование. Как пишет издание, ожидается, что налоговое управление должно уволить "не самых важных" сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Ранее газета New York Times писала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Телеканал NBC ранее сообщил, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.

https://ria.ru/20250218/ssha-2000035246.html

https://ria.ru/20250214/ssha-1999298941.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, nbc