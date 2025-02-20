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Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ
Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ
Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных источника. "В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих... Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что руководители налогового управления уже в среду стали просить некоторых сотрудников вернуть рабочее оборудование. Как пишет издание, ожидается, что налоговое управление должно уволить "не самых важных" сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Ранее газета New York Times писала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Телеканал NBC ранее сообщил, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
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Налоговое управление США уволит несколько тысяч сотрудников, пишут СМИ

NYT: налоговое управление США уволит около шести тысяч своих сотрудников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Налоговое управление США (IRS) уволит около шести тысяч своих сотрудников начиная с четверга, сообщает газета New York Times со ссылкой на три информированных источника.
"В четверг налоговое управление начнет увольнять около шести тысяч сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих... Увольнения коснутся сотрудников, принятых на службу в налоговое управление относительно недавно", - говорится в материале издания.
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Газета отмечает, что руководители налогового управления уже в среду стали просить некоторых сотрудников вернуть рабочее оборудование.
Как пишет издание, ожидается, что налоговое управление должно уволить "не самых важных" сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Ранее газета New York Times писала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Телеканал NBC ранее сообщил, что в общей сложности около 75 тысяч американских государственных служащих приняли предложение администрации президента страны Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением компенсации.
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