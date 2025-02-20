https://ria.ru/20250220/sirius-2000628173.html

Югорский технопарк "Сириус" создает инфраструктуру для пяти резидентов

Югорский технопарк "Сириус" создает инфраструктуру для пяти резидентов - РИА Новости, 20.02.2025

Югорский технопарк "Сириус" создает инфраструктуру для пяти резидентов

Инновационно-технологический и инжиниринговый центры для пяти резидентов будут созданы на территории промышленного технопарка "Сириус Б" в Ханты-Мансийском... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:50:00+03:00

2025-02-20T18:50:00+03:00

2025-02-20T18:50:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Инновационно-технологический и инжиниринговый центры для пяти резидентов будут созданы на территории промышленного технопарка "Сириус Б" в Ханты-Мансийском автономном округе до конца 2026 года, сообщает Фонд развития Югры. По данным фонда, в настоящее время на промплощадке ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. "Уже выполнено технологическое присоединение объектов промтехнопарка к сетям электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. Готова транспортная инфраструктура, идет устройство проездов к производственным объектам и площадок", - приводятся в сообщении слова генерального директора промтехнопарка Андрея Стельмаха. Как отметили в фонде, общая площадь новых производственных помещений составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Для резидентов будет подготовлено рабочее пространство и закуплено специальное оборудование. Планируется, что в промтехнопарке разместятся производства нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки и мебели, переработка лекарственных растений и производство лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться электро- и теплоэнергия для повышения мощности обработки данных и внедрения искусственного интеллекта. Проект реализуется на базе существующей инфраструктуры и направлен на расширение производственных мощностей. Реализация стала возможна благодаря льготному займу в размере 120 миллионов рублей Фонда развития Югры. Общая стоимость проекта - 175,2 миллиона рублей. Объем налоговых платежей за период реализации проекта составит 27,2 миллиона рублей. Будет создано не менее 39 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250219/oae-2000225675.html

https://ria.ru/20250213/yugra-1999064279.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ