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Белгородские школьники отправили на фронт 54 подарка - РИА Новости, 20.02.2025
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Надежные люди
 
13:53 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/shkolniki-2000539878.html
Белгородские школьники отправили на фронт 54 подарка
Белгородские школьники отправили на фронт 54 подарка - РИА Новости, 20.02.2025
Белгородские школьники отправили на фронт 54 подарка
Воспитанники и сотрудники МОУ "Майская гимназия" из поселка Майский Белгородской области собрали и отправили на передовую посылки с подарками и письмами... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:53:00+03:00
2025-02-20T13:53:00+03:00
надежные люди
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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Воспитанники и сотрудники МОУ "Майская гимназия" из поселка Майский Белгородской области собрали и отправили на передовую посылки с подарками и письмами поддержки в преддверии Дня защитника Отечества, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева. "Школьники и сотрудники детского сада написали письма и поздравления. Дети и родители детского сада собрали теплые носки, шоколад, конфеты, кофе, чай. Итого 54 подарка. Так как сейчас холодно и много простуженных бойцов, мы приготовили мед с имбирем и лимоном и отправили вкусное лекарство на передовую", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что даже малыши трехлетнего возраста осознанно участвовали в упаковке посылок и не просили конфеты и шоколадки, которые лежали на столе. Мальчики и девочки тщательно складывали в подарочные пакеты носки, шоколадки и кофе, приклеивали праздничные стикеры и аккуратно укладывали все в большие коробки, добавила воспитатель. "Предлагаем каждой белгородской семье написать письмо Защитнику Отечества на фронт, поддержать наших солдат и отправить поздравления с праздником. Рассказать в письме, как живут белгородцы, как переживают за бойцов на передовой и в госпиталях, ведь мы для ребят самые близкие люди, в прямом смысле. Мы уже не испытываем страх и ужас, в каждом взрослом - концентрация внимания, а наши дети четко знают алгоритм действий во время ракетной опасности", - заключила Хорошева.
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белгородская область, сво
Надежные люди, Белгородская область, СВО
Белгородские школьники отправили на фронт 54 подарка

Белгородские школьники отправили на передовую подарки и письма поддержки

© Фото : Фото предоставлено воспитателем МОУ "Майская гимназия" Натальей ХорошевойБелгородская гимназия подготовила подарки и письма для бойцов ко Дню Защитника Отечества
Белгородская гимназия подготовила подарки и письма для бойцов ко Дню Защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Фото предоставлено воспитателем МОУ "Майская гимназия" Натальей Хорошевой
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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Воспитанники и сотрудники МОУ "Майская гимназия" из поселка Майский Белгородской области собрали и отправили на передовую посылки с подарками и письмами поддержки в преддверии Дня защитника Отечества, рассказала РИА Новости воспитатель Наталья Хорошева.
"Школьники и сотрудники детского сада написали письма и поздравления. Дети и родители детского сада собрали теплые носки, шоколад, конфеты, кофе, чай. Итого 54 подарка. Так как сейчас холодно и много простуженных бойцов, мы приготовили мед с имбирем и лимоном и отправили вкусное лекарство на передовую", - сказала собеседница агентства.
© Фото : Фото предоставлено воспитателем МОУ "Майская гимназия" Натальей ХорошевойБелгородская гимназия подготовила подарки и письма для бойцов ко Дню Защитника Отечества
Белгородская гимназия подготовила подарки и письма для бойцов ко Дню Защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Фото предоставлено воспитателем МОУ "Майская гимназия" Натальей Хорошевой
Белгородская гимназия подготовила подарки и письма для бойцов ко Дню Защитника Отечества
Она отметила, что даже малыши трехлетнего возраста осознанно участвовали в упаковке посылок и не просили конфеты и шоколадки, которые лежали на столе. Мальчики и девочки тщательно складывали в подарочные пакеты носки, шоколадки и кофе, приклеивали праздничные стикеры и аккуратно укладывали все в большие коробки, добавила воспитатель.
"Предлагаем каждой белгородской семье написать письмо Защитнику Отечества на фронт, поддержать наших солдат и отправить поздравления с праздником. Рассказать в письме, как живут белгородцы, как переживают за бойцов на передовой и в госпиталях, ведь мы для ребят самые близкие люди, в прямом смысле. Мы уже не испытываем страх и ужас, в каждом взрослом - концентрация внимания, а наши дети четко знают алгоритм действий во время ракетной опасности", - заключила Хорошева.
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