https://ria.ru/20250220/rusagro-2000652046.html

Гладков рассказал о белгородском соглашении с компанией "Русагро"

Гладков рассказал о белгородском соглашении с компанией "Русагро" - РИА Новости, 20.02.2025

Гладков рассказал о белгородском соглашении с компанией "Русагро"

Власти Белгородской области и руководство компании "Русагро" подписали соглашение о сотрудничестве, одним из приоритетных направлений станет развитие школьного, РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:44:00+03:00

2025-02-20T20:44:00+03:00

2025-02-20T20:44:00+03:00

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области и руководство компании "Русагро" подписали соглашение о сотрудничестве, одним из приоритетных направлений станет развитие школьного, среднего и высшего образования, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Бирючанском, Чернянском и Ютановском техникумах, Дмитриевском агроколледже компания адаптирует лучшие образовательные технологии и практики, которыми владеет, пригласит своих лучших специалистов для обучения. Конечная цель - привлечь будущих выпускников на предприятия, обеспечить их высокой зарплатой", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Также в планах - ремонт аудиторий и общежития Белгородского ГАУ, оснащение самым современным оборудованием. "В области мы реализуем бесшовное образование. Вместе в школах откроем агротехнические классы. И все для того, чтобы ребята учились профессии со школьной скамьи. "Русагро" окажет поддержку в подготовке наших образовательных команд, вложив в этот проект до 100 миллионов рублей", - подчеркнул белгородский губернатор. Также компания будет вкладывать в развитие спортивных федераций Белгородской области - только в этом году порядка 50 миллионов рублей. А это дополнительные соревнования и поддержка детских тренеров. Еще одна отрасль для совместной работы - здравоохранение. Компания поддержит развитие областного проекта "Поезд здоровья", докупив дополнительные комплексы. "Я очень рад, что один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов, который охватывает многие регионы России, выходит на другой уровень социального партнерства с нашей областью. Надеюсь, успешный подход, который мы сейчас начинаем, станет примером и для других компаний", - отметил Гладков.

https://ria.ru/20250219/gladkov-2000247408.html

https://ria.ru/20250217/gladkov-1999924172.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, русагро