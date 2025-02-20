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В России могут продлить разрешение на экспорт бензина для производителей - РИА Новости, 20.02.2025
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09:48 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/rossija-2000474654.html
В России могут продлить разрешение на экспорт бензина для производителей
В России могут продлить разрешение на экспорт бензина для производителей - РИА Новости, 20.02.2025
В России могут продлить разрешение на экспорт бензина для производителей
Внутренний рынок топлива в России на данный момент обеспечен предложением, поэтому разрешение на вывоз бензина за рубеж может быть продлено для производителей,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:48:00+03:00
2025-02-20T09:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Внутренний рынок топлива в России на данный момент обеспечен предложением, поэтому разрешение на вывоз бензина за рубеж может быть продлено для производителей, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). "В России сейчас внутренний рынок бензина и дизтоплива полностью обеспечен предложением, сформировано достаточно товарных запасов для удовлетворения нужд потребителей... В этих условиях можно ожидать продления разрешения на экспорт бензина для производителей с целью их поддержки при условии наличия достаточных запасов топлива и оценки динамики его производства в ближайшие месяцы как позитивной", - сказал собеседник агентства. Внутренний рынок бензина, в отличие от рынка дизельного топлива, более чувствителен к изменениям внешних и внутренних факторов, что связано с практически полной ориентацией производства на внутренний спрос и наличием минимального экспорта, отметил Амирагян. Этим объясняется введение полных и частичных запретов на экспорт со стороны правительства. При этом решение о введении и продлении запрета прежде всего зависит от динамики спроса в стране, а также возможностей производителей его удовлетворить, добавляет эксперт. Так как спрос сложно прогнозировать точно, а предложение подвержено колебаниям ввиду иногда незапланированных факторов, то приходится в ручном режиме регулировать экспорт. Кроме того, Амирагян ожидает, что розничная стоимость бензина в РФ не снизится в ближайшее время, особенно при росте издержек розницы в нетопливных составляющих. "При этом также стоит заметить, что на протяжении последних лет по итогам года розничные цены меняются темпами, близкими к инфляции", - заключил он.
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экономика, цены на нефть, россия
Экономика, Цены на нефть, Россия
В России могут продлить разрешение на экспорт бензина для производителей

ЦСР: разрешение на экспорт бензина может быть продлено для производителей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Внутренний рынок топлива в России на данный момент обеспечен предложением, поэтому разрешение на вывоз бензина за рубеж может быть продлено для производителей, заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
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"В России сейчас внутренний рынок бензина и дизтоплива полностью обеспечен предложением, сформировано достаточно товарных запасов для удовлетворения нужд потребителей... В этих условиях можно ожидать продления разрешения на экспорт бензина для производителей с целью их поддержки при условии наличия достаточных запасов топлива и оценки динамики его производства в ближайшие месяцы как позитивной", - сказал собеседник агентства.
Внутренний рынок бензина, в отличие от рынка дизельного топлива, более чувствителен к изменениям внешних и внутренних факторов, что связано с практически полной ориентацией производства на внутренний спрос и наличием минимального экспорта, отметил Амирагян. Этим объясняется введение полных и частичных запретов на экспорт со стороны правительства.
При этом решение о введении и продлении запрета прежде всего зависит от динамики спроса в стране, а также возможностей производителей его удовлетворить, добавляет эксперт. Так как спрос сложно прогнозировать точно, а предложение подвержено колебаниям ввиду иногда незапланированных факторов, то приходится в ручном режиме регулировать экспорт.
Кроме того, Амирагян ожидает, что розничная стоимость бензина в РФ не снизится в ближайшее время, особенно при росте издержек розницы в нетопливных составляющих. "При этом также стоит заметить, что на протяжении последних лет по итогам года розничные цены меняются темпами, близкими к инфляции", - заключил он.
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