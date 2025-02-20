https://ria.ru/20250220/rossija-2000458220.html

В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития

В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития - РИА Новости, 20.02.2025

В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития

Россия будет способствовать становлению Африки в качестве самобытного центра мирового развития, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:16:00+03:00

2025-02-20T08:16:00+03:00

2025-02-20T09:06:00+03:00

африка

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет способствовать становлению Африки в качестве самобытного центра мирового развития, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, и это зафиксировано в Концепции внешней политики нашей страны", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что задача созданного департамента, который она возглавила и презентация которого состоялась в начале апреля, состоит в развитии всесторонних отношений с африканским континентом, укреплении их подлинно стратегического характера. "Речь идет не только и не столько об огромных природных ресурсах, являющихся залогом экономического суверенитета африканских стран, сколько о колоссальном человеческом капитале. По численности населения в 1,5 миллиардов человек Африка находится примерно на одном уровне с Китаем и Индией, при этом - половина африканцев в возрасте до 20 лет. Этот огромный демографический потенциал изменит картину мира", - отметила Довгаленко. В начале февраля в российском МИД состоялась презентация департамента партнерства с Африкой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новый департамент партнерства с Африкой МИД России продолжит координацию форума партнерства "Россия – Африка" и займется сотрудничеством с африканскими региональными организациями. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>

https://ria.ru/20240826/gouend-1968427614.html

https://ria.ru/20250220/dovgalenko-2000455202.html

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африка, россия, китай, сергей лавров, в мире