Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 20.02.2025 (обновлено: 09:06 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rossija-2000458220.html
В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития
В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития - РИА Новости, 20.02.2025
В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития
Россия будет способствовать становлению Африки в качестве самобытного центра мирового развития, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:16:00+03:00
2025-02-20T09:06:00+03:00
африка
россия
китай
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_703d9b33a7ec92fc7c3016bf803682a2.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет способствовать становлению Африки в качестве самобытного центра мирового развития, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. "Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, и это зафиксировано в Концепции внешней политики нашей страны", - сказала Довгаленко. Она подчеркнула, что задача созданного департамента, который она возглавила и презентация которого состоялась в начале апреля, состоит в развитии всесторонних отношений с африканским континентом, укреплении их подлинно стратегического характера. "Речь идет не только и не столько об огромных природных ресурсах, являющихся залогом экономического суверенитета африканских стран, сколько о колоссальном человеческом капитале. По численности населения в 1,5 миллиардов человек Африка находится примерно на одном уровне с Китаем и Индией, при этом - половина африканцев в возрасте до 20 лет. Этот огромный демографический потенциал изменит картину мира", - отметила Довгаленко. В начале февраля в российском МИД состоялась презентация департамента партнерства с Африкой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новый департамент партнерства с Африкой МИД России продолжит координацию форума партнерства "Россия – Африка" и займется сотрудничеством с африканскими региональными организациями. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20240826/gouend-1968427614.html
https://ria.ru/20250220/dovgalenko-2000455202.html
африка
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982926992_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f903e147e63c6078017e9b8b135f89be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, россия, китай, сергей лавров, в мире
Африка, Россия, Китай, Сергей Лавров, В мире
В МИД рассказали о помощи Африке в становлении самобытным центром развития

Довгаленко: Россия поможет Африке стать самобытным центром мирового развития

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Россия - Африка. Работа министерской конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Россия будет способствовать становлению Африки в качестве самобытного центра мирового развития, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко.
"Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, и это зафиксировано в Концепции внешней политики нашей страны", - сказала Довгаленко.
Специалист по российско-африканским отношениям, член Совета Российско-африканского клуба Луис Гоуенд - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Луис Гоуенд: Африка не держит на Россию зла
26 августа 2024, 10:00
Она подчеркнула, что задача созданного департамента, который она возглавила и презентация которого состоялась в начале апреля, состоит в развитии всесторонних отношений с африканским континентом, укреплении их подлинно стратегического характера.
"Речь идет не только и не столько об огромных природных ресурсах, являющихся залогом экономического суверенитета африканских стран, сколько о колоссальном человеческом капитале. По численности населения в 1,5 миллиардов человек Африка находится примерно на одном уровне с Китаем и Индией, при этом - половина африканцев в возрасте до 20 лет. Этот огромный демографический потенциал изменит картину мира", - отметила Довгаленко.
В начале февраля в российском МИД состоялась презентация департамента партнерства с Африкой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новый департамент партнерства с Африкой МИД России продолжит координацию форума партнерства "Россия – Африка" и займется сотрудничеством с африканскими региональными организациями.
Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В МИД отметили значение создания Альянса государств Сахеля
Вчера, 07:22
 
АфрикаРоссияКитайСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала