https://ria.ru/20250220/raketa-2000278426.html

"Всего два месяца". Российские ученые сделали то, о чем мечтал Илон Маск

"Всего два месяца". Российские ученые сделали то, о чем мечтал Илон Маск - РИА Новости, 20.02.2025

"Всего два месяца". Российские ученые сделали то, о чем мечтал Илон Маск

Похоже, мечты фантастов прошлого века, описывавших наше время как период активного освоения человечеством Солнечной системы и близлежащих планет с Луной,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:30:00+03:00

2025-02-20T08:30:00+03:00

2025-02-20T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Похоже, мечты фантастов прошлого века, описывавших наше время как период активного освоения человечеством Солнечной системы и близлежащих планет с Луной, начинают потихоньку сбываться.Поводом для столь оптимистичного заявления может служить информация о том, что наши отечественные конструкторы и ученые из госкорпорации "Росатом" разработали плазменный двигатель для дальних космических перелетов и уже создали лабораторный прототип установки.До Марса за два месяцаРазработка принадлежит научным сотрудникам из Троицкого института "Росатома". Именно здесь разработали ракетный двигатель на основе магнитоплазменного ускорителя. Он будет в состоянии разгонять частицы — заряженные электроны и протоны — до скорости 100 км/с.Космические корабли, оснащенные такими силовыми установками, смогут выходить за пределы Солнечной системы, а полеты на Марс займут один-два месяца. О чем, в частности, рассказал первый заместитель генерального директора по науке научного института "Росатома" в Троицке Алексей Воронов."Сейчас полёт на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, что опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации. Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30-60 дней, то есть можно будет отправить космонавта к Марсу и обратно", - пояснил он.Перспективы в связи с этим открытием появляются просто невероятные, это не только полеты на Марс и Венеру, но и освоение Луны в плане создания на нашей соседке постоянной лунной базы и добычи на ней полезных ископаемых, которых может быть на триллионы долларов.Как устроен плазменный двигательПолучить информацию о том, как работает чудо отечественной техники, лучше всего из первых рук, специалистов, создававших двигатель."Плазменный ракетный двигатель — разновидность электрического. В его основе два электрода. Между ними пропускают заряженные частицы, и в это же время на электроды подается высокое напряжение. В результате ток создает магнитное поле, которое выталкивает частицы из двигателя. Таким образом плазма получает направленное движение и создает тягу", — рассказал "Известиям" младший научный сотрудник научного института "Росатома" в Троицке Егор Бирюлин.Для создания движения в двигателе используют электрическую энергию и — в качестве рабочего тела — водород, пояснил Егор Бирюлин. Источником энергии будет служить бортовой атомный реактор.Создан прототип двигателя, это уже не только теория, но и что-то материальное, что можно потрогать руками. Летный образец, ученые обещают создать в 2030 году."Сейчас подготовлен прототип двигателя. Он предназначен для наземных испытаний и отработки различных режимов работы двигателя. По плану летный образец агрегата появится в 2030 году……. Основная цель проекта — продемонстрировать работу прототипа в импульсно-периодическом режиме", — объяснил научный консультант проекта Константин Гуторов.Покорить ближний космосРазработка отечественного плазменного двигателя пришлась в пору, когда вовсю идет новая космическая гонка. Ведущие мировые державы устремили свой взор к звездному небу. Создать свою базу на Луне, а в отдаленной перспективе и на Марсе планируют США. Китайские аппараты "Чанъэ" так и кружат вокруг Луны, собирая информацию и так же готовясь к высадке на спутнике Земли своих космонавтов.Много разговоров ведется о полетах на спутники Юпитера и Сатурна, наиболее перспективные места в плане поиска внеземной жизни.И на этом фоне новости из Троицкого института "Росатома" не могут не радовать. Причем, как считают специалисты, наши отечественные разработки на десятилетия опережают зарубежные.В сфере разработки плазменных двигателей наша страна на десятилетия опережает конкурентов. Например, такие устройства российского производства используют в группировке One Web. Они служат в качестве маршевых силовых установок для разведения спутников на орбиты, маневрирования и их сведения с орбиты. Другой пример — исследовательский модуль Psyche, который в 2023 году был отправлен NASA для изучения астероида Психея. Этот аппарат также оснащен российскими плазменными двигателями, — прокомментировал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт

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космос - риа наука, марс, луна, троицк, илон маск