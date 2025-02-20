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В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах - РИА Новости, 20.02.2025
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13:47 20.02.2025 (обновлено: 13:53 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rada-2000538345.html
В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах
В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах - РИА Новости, 20.02.2025
В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал Владимира Зеленского публично отказаться от участия в президентских выборах, по его мнению, это... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:47:00+03:00
2025-02-20T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал Владимира Зеленского публично отказаться от участия в президентских выборах, по его мнению, это поможет устранить критику со стороны президента США Дональда Трампа. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Гончаренко* напомнил, что Зеленскому следует придерживаться своего ранее данного обещания не выдвигаться на предстоящих выборах президента. "В чем тогда проблема? …Зеленский должен выйти и сказать: я на выборы не планирую идти. Таким образом мы уберем всю эту историю с "диктаторами" и "выборами". И сфокусируемся на действительно важных вещах: армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит судьба страны. Все", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По мнению депутата, отказ Зеленского от участия в следующих выборах может "спасти страну", а также устранить критику со стороны администрации президента США. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах

Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского отказаться от участия в выборах

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал Владимира Зеленского публично отказаться от участия в президентских выборах, по его мнению, это поможет устранить критику со стороны президента США Дональда Трампа.
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 13:44
Гончаренко* напомнил, что Зеленскому следует придерживаться своего ранее данного обещания не выдвигаться на предстоящих выборах президента. "В чем тогда проблема? …Зеленский должен выйти и сказать: я на выборы не планирую идти. Таким образом мы уберем всю эту историю с "диктаторами" и "выборами". И сфокусируемся на действительно важных вещах: армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит судьба страны. Все", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, отказ Зеленского от участия в следующих выборах может "спасти страну", а также устранить критику со стороны администрации президента США.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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