https://ria.ru/20250220/putin-2000559904.html

Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия

Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия - РИА Новости, 20.02.2025

Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:46:00+03:00

2025-02-20T14:46:00+03:00

2025-02-20T14:46:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия. "На ежегодных совещаниях судов неоднократно говорилось о важности социальной направленности правосудия. Отмечу значительное число дел, связанных с оплатой труда, с предоставлением различного рода государственной поддержки, гарантий, компенсаций, в том числе, споры, связанные с распоряжением средствами материнского капитала", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

https://ria.ru/20250220/putin-2000557207.html

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2025

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россия, владимир путин, общество