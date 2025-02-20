https://ria.ru/20250220/putin-2000559904.html
Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия
Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия - РИА Новости, 20.02.2025
Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:46:00+03:00
2025-02-20T14:46:00+03:00
2025-02-20T14:46:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия. "На ежегодных совещаниях судов неоднократно говорилось о важности социальной направленности правосудия. Отмечу значительное число дел, связанных с оплатой труда, с предоставлением различного рода государственной поддержки, гарантий, компенсаций, в том числе, споры, связанные с распоряжением средствами материнского капитала", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.
https://ria.ru/20250220/putin-2000557207.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подчеркнул важность социальной направленности правосудия
Путин отметил важность правосудия в области государственной соцподдержки