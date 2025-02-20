https://ria.ru/20250220/profsojuzy-2000599934.html

Профсоюзы Москвы направили 784 тонны гумпомощи участникам СВО

Профсоюзы Москвы направили 784 тонны гумпомощи участникам СВО - РИА Новости, 20.02.2025

Профсоюзы Москвы направили 784 тонны гумпомощи участникам СВО

Московские профсоюзы за 2024 год направили около 784 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, а также жителям Донбасса, Херсонской,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:52:00+03:00

2025-02-20T16:52:00+03:00

2025-02-20T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Московские профсоюзы за 2024 год направили около 784 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, а также жителям Донбасса, Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской и Оренбургской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов. "Все профсоюзы Москвы активно вовлечены в работу по оказанию гуманитарной помощи участникам спецоперации и их семьям, жителям приграничных территорий. Для военнослужащих на передовую мы направляем предметы первой необходимости, средства личной гигиены, строительную технику и инструменты, генераторы и тепловизоры, автомобили и запчасти к ним... В посылках для жителей новых регионов - продукты питания и вода, одежда для детей и взрослых, посуда и постельные принадлежности, бытовая техника, книги, спортивный инвентарь. В общей сложности в 2024 году московские профсоюзы доставили почти 784 тонн гумпомощи", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента организационной работы Московской Федерации профсоюзов Марии Басовой. В пресс-службе отметили, что профсоюзы столицы регулярно проводят благотворительные акции для бойцов и жителей Донбасса. Также за минувший год для свыше 2 тысяч детей Московская Федерация профсоюзов организовала отдых в оздоровительных лагерях Подмосковья, а порядка 7 тысяч ребят смогли посетить различные мероприятия от партнеров Федерации. Маленьким жителям Донбасса отраслевые профсоюзы вручили более 6 тысяч подарков и игрушек, а Московская Федерация профсоюзов - 24 тысяч новогодних сладких наборов. "Инициаторами и участниками большинства акций выступает наша профсоюзная молодежь. В прошлом году только сотрудники Московской железной дороги провели более 150 различных волонтерских мероприятий по сбору гумпомощи, а порядка тысячи студентов-связистов сдали кровь для раненых бойцов", - приводятся в сообщении слова Басовой.

https://ria.ru/20240918/moskva-1973449029.html

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Артем Смирнов

донбасс, москва, сво, гуманитарная помощь