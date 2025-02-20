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Президент Словакии назвал преждевременным размещение войск на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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17:58 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/prezident-2000620221.html
Президент Словакии назвал преждевременным размещение войск на Украине
Президент Словакии назвал преждевременным размещение войск на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Президент Словакии назвал преждевременным размещение войск на Украине
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает преждевременной дискуссию о возможном размещении военных европейских стран на Украине после завершения конфликта. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:58:00+03:00
2025-02-20T17:58:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает преждевременной дискуссию о возможном размещении военных европейских стран на Украине после завершения конфликта. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. "По нашему мнению, преждевременно говорить, что какие-то армии или военные европейских армий некоторых стран, которые проявляют интерес к этому, могли бы быть размещены на Украине… Нет вообще никаких условий о мире: мы не знаем, как должны выглядеть гарантии устойчивого мира", - заявил Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с главой НАТО Марком Рютте, который находится в четверг с визитом в Братиславе. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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в мире, украина, россия, словакия, петер пеллегрини, дональд трамп, марк рютте, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Словакия, Петер Пеллегрини, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Президент Словакии назвал преждевременным размещение войск на Украине

Президент Словакии Пеллегрини: рано говорить о размещении военных на Украине

© AP Photo / Darko Bandic Петер Пеллегрини
 Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает преждевременной дискуссию о возможном размещении военных европейских стран на Украине после завершения конфликта.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
"По нашему мнению, преждевременно говорить, что какие-то армии или военные европейских армий некоторых стран, которые проявляют интерес к этому, могли бы быть размещены на Украине… Нет вообще никаких условий о мире: мы не знаем, как должны выглядеть гарантии устойчивого мира", - заявил Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с главой НАТО Марком Рютте, который находится в четверг с визитом в Братиславе.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаРоссияСловакияПетер ПеллегриниДональд ТрампМарк РюттеНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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