Президент Словакии назвал преждевременным размещение войск на Украине
Президент Словакии Пеллегрини: рано говорить о размещении военных на Украине
© AP Photo / Darko Bandic Петер Пеллегрини
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает преждевременной дискуссию о возможном размещении военных европейских стран на Украине после завершения конфликта.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
"По нашему мнению, преждевременно говорить, что какие-то армии или военные европейских армий некоторых стран, которые проявляют интерес к этому, могли бы быть размещены на Украине… Нет вообще никаких условий о мире: мы не знаем, как должны выглядеть гарантии устойчивого мира", - заявил Пеллегрини в ходе совместного заявления для прессы с главой НАТО Марком Рютте, который находится в четверг с визитом в Братиславе.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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