https://ria.ru/20250220/pozhar-2000616845.html

Пожар в автосервисе в Подмосковье локализовали

Пожар в автосервисе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 20.02.2025

Пожар в автосервисе в Подмосковье локализовали

Пожар в автосервисе на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Подмосковья локализован на 400 квадратных метрах, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:46:00+03:00

2025-02-20T17:46:00+03:00

2025-02-20T17:46:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Подмосковья локализован на 400 квадратных метрах, сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в Telegram-канале. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточнялась. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)