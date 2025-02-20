Рейтинг@Mail.ru
На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 20.02.2025 (обновлено: 17:44 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000612636.html
На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис
На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 20.02.2025
На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис
Здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:30:00+03:00
2025-02-20T17:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000613695_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a827844129ea4d16fdbf552002ae7950.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Происходит возгорание в автосервисе в Ленинском городском округе по адресу: Варшавское шоссе, владение 261", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, борьбу с огнем ведут 27 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000613695_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6d3f17ec99ea138893a905a6ef0ff13c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис

На Варшавском шоссе в Ленинском округе Подмосковья загорелся автосервис

© Фото : МЧС Московской области/TelegramСотрудники МЧС России ликвидируют пожар на Варшавском шоссе
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на Варшавском шоссе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МЧС Московской области/Telegram
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на Варшавском шоссе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит возгорание в автосервисе в Ленинском городском округе по адресу: Варшавское шоссе, владение 261", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, борьбу с огнем ведут 27 человек и шесть единиц техники.
Тушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала