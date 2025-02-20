https://ria.ru/20250220/pozhar-2000612636.html

На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис

На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 20.02.2025

На Варшавском шоссе в Подмосковье загорелся автосервис

Здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:30:00+03:00

2025-02-20T17:30:00+03:00

2025-02-20T17:44:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось на Варшавском шоссе в Ленинском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Происходит возгорание в автосервисе в Ленинском городском округе по адресу: Варшавское шоссе, владение 261", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, борьбу с огнем ведут 27 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия