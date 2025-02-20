https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html

Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы

Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025

Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы

Арендаторы, производившие дубайский шоколад в одном из поврежденных от пожара на юге Москвы зданий, рассчитывают спасти свое оборудование, рассказала РИА... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:54:00+03:00

2025-02-20T13:54:00+03:00

2025-02-20T14:03:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арендаторы, производившие дубайский шоколад в одном из поврежденных от пожара на юге Москвы зданий, рассчитывают спасти свое оборудование, рассказала РИА Новости мать арендатора помещения в сгоревшем здании. "Сын со снохой делают шоколад дубайский. Они сейчас с МЧС пошли посмотреть, может, хоть что осталось живое. В аренду месяц как взяли помещение. Жалко же, дорогое оборудование… Нам хотя бы приборы вытащить", - сказала она. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолеты. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000509047.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)