Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 20.02.2025 (обновлено: 14:03 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000540147.html
Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы
Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025
Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы
Арендаторы, производившие дубайский шоколад в одном из поврежденных от пожара на юге Москвы зданий, рассчитывают спасти свое оборудование, рассказала РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:54:00+03:00
2025-02-20T14:03:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000479530_0:237:3161:2015_1920x0_80_0_0_cb4ae3018bb5a8ab581a333918cf6b38.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арендаторы, производившие дубайский шоколад в одном из поврежденных от пожара на юге Москвы зданий, рассчитывают спасти свое оборудование, рассказала РИА Новости мать арендатора помещения в сгоревшем здании. "Сын со снохой делают шоколад дубайский. Они сейчас с МЧС пошли посмотреть, может, хоть что осталось живое. В аренду месяц как взяли помещение. Жалко же, дорогое оборудование… Нам хотя бы приборы вытащить", - сказала она. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолеты. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается.
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000509047.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000479530_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_5d168e63e6111dea48df138d2a469e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности о крупном пожаре на юге Москвы

Изготовители дубайского шоколада хотят спасти оборудование после пожара в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве
Тушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Арендаторы, производившие дубайский шоколад в одном из поврежденных от пожара на юге Москвы зданий, рассчитывают спасти свое оборудование, рассказала РИА Новости мать арендатора помещения в сгоревшем здании.
"Сын со снохой делают шоколад дубайский. Они сейчас с МЧС пошли посмотреть, может, хоть что осталось живое. В аренду месяц как взяли помещение. Жалко же, дорогое оборудование… Нам хотя бы приборы вытащить", - сказала она.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолеты. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается.
Пожар в административном здании на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Экстренные службы назвали возможную причину пожара на юге Москвы
Вчера, 12:03
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала