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Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025

Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы

Результаты исследований атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел в ночь на четверг на юге Москвы, не превышают гигиенических нормативов,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:33:00+03:00

2025-02-20T10:33:00+03:00

2025-02-20T10:33:00+03:00

происшествия

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Результаты исследований атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел в ночь на четверг на юге Москвы, не превышают гигиенических нормативов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет. В четверг утром в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается. Столичный Роспотребнадзор провел отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований воздуха на территории ближайших к очагу возгорания жилых домах. "Результаты лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха не превышают гигиенических нормативов. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250216/delo-1999724151.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве