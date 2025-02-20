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Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025
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10:33 20.02.2025
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Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы - РИА Новости, 20.02.2025
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы
Результаты исследований атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел в ночь на четверг на юге Москвы, не превышают гигиенических нормативов,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:33:00+03:00
2025-02-20T10:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Результаты исследований атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел в ночь на четверг на юге Москвы, не превышают гигиенических нормативов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет. В четверг утром в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается. Столичный Роспотребнадзор провел отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований воздуха на территории ближайших к очагу возгорания жилых домах. "Результаты лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха не превышают гигиенических нормативов. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха после пожара на юге Москвы

Результаты проб воздуха после пожара на юге Москвы не превышают нормативов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве
Тушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени Лебедева на Варшавском шоссе в Москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Результаты исследований атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел в ночь на четверг на юге Москвы, не превышают гигиенических нормативов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием. В ликвидации ЧП, по данным МЧС РФ, задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению пожара привлекли и вертолет. В четверг утром в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается. Столичный Роспотребнадзор провел отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований воздуха на территории ближайших к очагу возгорания жилых домах.
"Результаты лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха не превышают гигиенических нормативов. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали", - рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
 
 
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