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Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов
Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов - РИА Новости, 20.02.2025
Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов
Площадь обрушения кровли и конструкций горевшего на Варшавском шоссе в Москве здания научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:39:00+03:00
2025-02-20T09:39:00+03:00
2025-02-20T09:52:00+03:00
происшествия
москва
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Площадь обрушения кровли и конструкций горевшего на Варшавском шоссе в Москве здания научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники превысила одну тысячу квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Общая площадь обрушения при пожаре превысила 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Москва, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов
Обрушение кровли в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов