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Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов

Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов - РИА Новости, 20.02.2025

Обрушение в горевшем на юге Москвы институте превысило тысячу квадратов

Площадь обрушения кровли и конструкций горевшего на Варшавском шоссе в Москве здания научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:39:00+03:00

2025-02-20T09:39:00+03:00

2025-02-20T09:52:00+03:00

происшествия

москва

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Площадь обрушения кровли и конструкций горевшего на Варшавском шоссе в Москве здания научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники превысила одну тысячу квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Общая площадь обрушения при пожаре превысила 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250216/kafe-1999721144.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, пожар в здании института вычислительной техники в москве