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На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды

На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды - РИА Новости, 20.02.2025

На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды

Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T06:04:00+03:00

2025-02-20T06:04:00+03:00

2025-02-20T06:11:00+03:00

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России."Авиация ГКУ Московского авиационного центра совершила 65 сбросов общим объёмом более 400 тонн воды", — говорится в заявлении.Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.В ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению огня привлекли и вертолет. Позднее пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

москва

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Дарья Буймова

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Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники. 2025-02-20T06:04 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожар в здании института вычислительной техники в москве, видео