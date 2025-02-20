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На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды
На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды - РИА Новости, 20.02.2025
На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды
Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:04:00+03:00
2025-02-20T06:04:00+03:00
2025-02-20T06:11:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России."Авиация ГКУ Московского авиационного центра совершила 65 сбросов общим объёмом более 400 тонн воды", — говорится в заявлении.Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.В ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению огня привлекли и вертолет. Позднее пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники
Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
2025-02-20T06:04
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PT0M37S
РИА Новости
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожар в здании института вычислительной техники в москве, видео
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды
МЧС: на горящее на юге Москвы здание института сбросили более 400 тонн воды