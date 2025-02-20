https://ria.ru/20250220/pozhar-2000433550.html

Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду

Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду - РИА Новости, 20.02.2025

Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду

Помещения в комплексе зданий на территории Института точной механики и вычислительной техники на юге Москвы, где вечером в среду произошел пожар, сдавались в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:39:00+03:00

2025-02-20T01:39:00+03:00

2025-02-20T04:25:00+03:00

москва

российская академия наук

происшествия

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Помещения в комплексе зданий на территории Института точной механики и вычислительной техники на юге Москвы, где вечером в среду произошел пожар, сдавались в аренду, рассказали РИА Новости сотрудники одной из компаний, снимавшей офис. Собеседники не смогли уточнить точное количество работающих в зданиях компаний. По их словам, они пришли забрать припаркованную у входа в одно из зданий машину, однако сотрудники правоохранительных органов им отказали, поскольку пожар еще тушат. По данным ресурса "Яндекс. Карты", в здании, где начался пожар находится Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН, а также ряд магазинов.

https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, российская академия наук, происшествия, пожар в здании института вычислительной техники в москве