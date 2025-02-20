Рейтинг@Mail.ru
Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 20.02.2025 (обновлено: 04:25 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pozhar-2000433550.html
Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду
Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду - РИА Новости, 20.02.2025
Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду
Помещения в комплексе зданий на территории Института точной механики и вычислительной техники на юге Москвы, где вечером в среду произошел пожар, сдавались в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:39:00+03:00
2025-02-20T04:25:00+03:00
москва
российская академия наук
происшествия
пожар в здании института вычислительной техники в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000444075_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_53664292c5d679a9fa51c493a21a4644.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Помещения в комплексе зданий на территории Института точной механики и вычислительной техники на юге Москвы, где вечером в среду произошел пожар, сдавались в аренду, рассказали РИА Новости сотрудники одной из компаний, снимавшей офис. Собеседники не смогли уточнить точное количество работающих в зданиях компаний. По их словам, они пришли забрать припаркованную у входа в одно из зданий машину, однако сотрудники правоохранительных органов им отказали, поскольку пожар еще тушат. По данным ресурса "Яндекс. Карты", в здании, где начался пожар находится Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН, а также ряд магазинов.
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000444075_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3935a2d7d2737b8a1f052f125ed57dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, российская академия наук, происшествия, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Москва, Российская академия наук, Происшествия, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
Помещения в здании в Москве, где произошел пожар, сдавались в аренду

Помещения в здании института на юге Москвы, где произошел пожар, были в аренде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожар в здании института на юге Москвы
Пожар в здании института на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожар в здании института на юге Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Помещения в комплексе зданий на территории Института точной механики и вычислительной техники на юге Москвы, где вечером в среду произошел пожар, сдавались в аренду, рассказали РИА Новости сотрудники одной из компаний, снимавшей офис.
Собеседники не смогли уточнить точное количество работающих в зданиях компаний. По их словам, они пришли забрать припаркованную у входа в одно из зданий машину, однако сотрудники правоохранительных органов им отказали, поскольку пожар еще тушат.
По данным ресурса "Яндекс. Карты", в здании, где начался пожар находится Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН, а также ряд магазинов.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката
13 февраля, 17:41
 
МоскваРоссийская академия наукПроисшествияПожар в здании Института вычислительной техники в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала