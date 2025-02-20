https://ria.ru/20250220/politik-2000507365.html

Британский политик призвал к миру с Россией

Британский политик призвал к миру с Россией - РИА Новости, 20.02.2025

Британский политик призвал к миру с Россией

Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:54:00+03:00

2025-02-20T11:54:00+03:00

2025-02-20T11:54:00+03:00

в мире

россия

европа

словакия

севим дагделен

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. "Мир с Россией", - написал он на своей странице в соцсети X. Ранее депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявил, что система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России. В декабре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что после окончания конфликта на Украине восстановление отношений с Россией будет неизбежным.

https://ria.ru/20240913/putin-1972429727.html

россия

европа

словакия

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2025

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в мире, россия, европа, словакия, севим дагделен