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Британский политик призвал к миру с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
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11:54 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/politik-2000507365.html
Британский политик призвал к миру с Россией
Британский политик призвал к миру с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
Британский политик призвал к миру с Россией
Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:54:00+03:00
2025-02-20T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией. "Мир с Россией", - написал он на своей странице в соцсети X. Ранее депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявил, что система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России. В декабре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что после окончания конфликта на Украине восстановление отношений с Россией будет неизбежным.
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в мире, россия, европа, словакия, севим дагделен
В мире, Россия, Европа, Словакия, Севим Дагделен
Британский политик призвал к миру с Россией

Лидер британской партии "Наследие" Кёртен призвал к миру с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кёртен призвал к миру с Россией.
"Мир с Россией", - написал он на своей странице в соцсети X.
Ранее депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявил, что система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России.
В декабре 2024 года глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток отметил, что после окончания конфликта на Украине восстановление отношений с Россией будет неизбежным.
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В миреРоссияЕвропаСловакияСевим Дагделен
 
 
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