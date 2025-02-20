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Библиотеки Подмосковья подготовили мастер-классы и кинопоказы в каникулы - РИА Новости, 20.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:48 20.02.2025 (обновлено: 20:19 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000640176.html
Библиотеки Подмосковья подготовили мастер-классы и кинопоказы в каникулы
Библиотеки Подмосковья подготовили мастер-классы и кинопоказы в каникулы - РИА Новости, 20.02.2025
Библиотеки Подмосковья подготовили мастер-классы и кинопоказы в каникулы
В дни школьных каникул, с 17 по 24 февраля, подмосковные библиотеки подготовили для детей и подростков мастер-классы, кинопоказы, экскурсии; мероприятия посетят РИА Новости, 20.02.2025
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московская область (подмосковье)
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В дни школьных каникул, с 17 по 24 февраля, подмосковные библиотеки подготовили для детей и подростков мастер-классы, кинопоказы, экскурсии; мероприятия посетят около 7 тысяч ребят, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В библиотеки Подмосковья записаны более 450 тысяч детей и подростков региона. Для них организованы более 700 кружков и студий. Ожидается, что в дни школьных каникул их посетят порядка 7 тысяч ребят. Так, в Губернской библиотеке пройдет арт-лагерь "Чаплин" для детей, которые увлекаются искусством и творчеством. В Дмитровской Центральной библиотеке пройдут "Библиоканикулы-2025", где дети смогут пообщаться со сверстниками, приобрести новые знания и навыки на занятиях по компьютерной грамотности, литературе, истории в игровой форме. В библиотеке городского округа Черноголовка школьников ждут "Научные каникулы". Там пройдут кинопоказы, научные викторины, интеллектуальные игры.
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
Библиотеки Подмосковья подготовили мастер-классы и кинопоказы в каникулы

Дети посетят в библиотеках Подмосковья мастер-классы и кинопоказы в каникулы

© Pixabay / StockSnapМужчина в библиотеке
Мужчина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Pixabay / StockSnap
Мужчина в библиотеке . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В дни школьных каникул, с 17 по 24 февраля, подмосковные библиотеки подготовили для детей и подростков мастер-классы, кинопоказы, экскурсии; мероприятия посетят около 7 тысяч ребят, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В библиотеки Подмосковья записаны более 450 тысяч детей и подростков региона. Для них организованы более 700 кружков и студий. Ожидается, что в дни школьных каникул их посетят порядка 7 тысяч ребят.
Так, в Губернской библиотеке пройдет арт-лагерь "Чаплин" для детей, которые увлекаются искусством и творчеством. В Дмитровской Центральной библиотеке пройдут "Библиоканикулы-2025", где дети смогут пообщаться со сверстниками, приобрести новые знания и навыки на занятиях по компьютерной грамотности, литературе, истории в игровой форме.
В библиотеке городского округа Черноголовка школьников ждут "Научные каникулы". Там пройдут кинопоказы, научные викторины, интеллектуальные игры.
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