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Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:03 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000635310.html
Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году
Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году
В рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье в 2025 году инспекторы обследуют 280 тысяч земельных участков, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:03:00+03:00
2025-02-20T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье в 2025 году инспекторы обследуют 280 тысяч земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "В мобильные приложения уже загружена информация по 120 607 земельным участкам. Цифровые технологии позволяют нам, как ведомству, курирующему эту работу, в режиме интерактивной карты видеть общую картину по городским и муниципальным округам, следить за динамикой обследования, выявлением нарушений", – рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов, его слова приводит пресс-служба. В план выездных обследований вошли земельные участки под СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.), ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.). По ним будет осуществлен перерасчет земельного налога, в связи с их использованием в предпринимательской деятельности. Замминистра добавил, что акт, который загружают в систему инспекторы “на месте” видят все смежные ведомства и принимают соответствующие меры. Он также подчеркнул, что главный инструмент в работе муниципального земельного контроля – профилактика, она помогает существенно снизить количество нарушений. Основными видами профилактических мероприятий являются вынесение предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также профилактические визиты и проведение консультирования. На профилактическом визите инспектор даст рекомендации по соблюдению требований, разъясняет вопросы, связанные с контролем, и предлагает принять меры по их устранению. Самое большое число обследований 2025 году запланированы в округах Клин (19,05 тысячи земельных участков), Истра (16,07 тысяч участков), Солнечногорск (6,92 тысячи участков), Дмитровском (6,25 тысячи участков) и Можайский (6,23 тысячи участков).
https://ria.ru/20250220/borschevik-2000628062.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году

Подмосковные инспекторы обследуют 280 тысяч земельных участков в 2025 году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Подмосковье
Вид на жилые дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на жилые дома в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье в 2025 году инспекторы обследуют 280 тысяч земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В мобильные приложения уже загружена информация по 120 607 земельным участкам. Цифровые технологии позволяют нам, как ведомству, курирующему эту работу, в режиме интерактивной карты видеть общую картину по городским и муниципальным округам, следить за динамикой обследования, выявлением нарушений", – рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов, его слова приводит пресс-служба.
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В план выездных обследований вошли земельные участки под СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.), ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.). По ним будет осуществлен перерасчет земельного налога, в связи с их использованием в предпринимательской деятельности.
Замминистра добавил, что акт, который загружают в систему инспекторы “на месте” видят все смежные ведомства и принимают соответствующие меры.
Он также подчеркнул, что главный инструмент в работе муниципального земельного контроля – профилактика, она помогает существенно снизить количество нарушений.
Основными видами профилактических мероприятий являются вынесение предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также профилактические визиты и проведение консультирования. На профилактическом визите инспектор даст рекомендации по соблюдению требований, разъясняет вопросы, связанные с контролем, и предлагает принять меры по их устранению.
Самое большое число обследований 2025 году запланированы в округах Клин (19,05 тысячи земельных участков), Истра (16,07 тысяч участков), Солнечногорск (6,92 тысячи участков), Дмитровском (6,25 тысячи участков) и Можайский (6,23 тысячи участков).
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