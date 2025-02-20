https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000635310.html

Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году

Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025

Земельные инспекторы Подмосковья обследуют 280 тысяч участков в 2025 году

В рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье в 2025 году инспекторы обследуют 280 тысяч земельных участков, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:03:00+03:00

2025-02-20T19:03:00+03:00

2025-02-20T19:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151194/64/1511946479_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f0b86e65672e531745ae5a31c9ef5653.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье в 2025 году инспекторы обследуют 280 тысяч земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "В мобильные приложения уже загружена информация по 120 607 земельным участкам. Цифровые технологии позволяют нам, как ведомству, курирующему эту работу, в режиме интерактивной карты видеть общую картину по городским и муниципальным округам, следить за динамикой обследования, выявлением нарушений", – рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов, его слова приводит пресс-служба. В план выездных обследований вошли земельные участки под СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.), ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.). По ним будет осуществлен перерасчет земельного налога, в связи с их использованием в предпринимательской деятельности. Замминистра добавил, что акт, который загружают в систему инспекторы “на месте” видят все смежные ведомства и принимают соответствующие меры. Он также подчеркнул, что главный инструмент в работе муниципального земельного контроля – профилактика, она помогает существенно снизить количество нарушений. Основными видами профилактических мероприятий являются вынесение предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также профилактические визиты и проведение консультирования. На профилактическом визите инспектор даст рекомендации по соблюдению требований, разъясняет вопросы, связанные с контролем, и предлагает принять меры по их устранению. Самое большое число обследований 2025 году запланированы в округах Клин (19,05 тысячи земельных участков), Истра (16,07 тысяч участков), Солнечногорск (6,92 тысячи участков), Дмитровском (6,25 тысячи участков) и Можайский (6,23 тысячи участков).

https://ria.ru/20250220/borschevik-2000628062.html

https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000622688.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)