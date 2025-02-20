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Робот Светлана позвонил 24 тыс родителей пациентов подмосковного медцентра - РИА Новости, 20.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:09 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000622688.html
Робот Светлана позвонил 24 тыс родителей пациентов подмосковного медцентра
Робот Светлана позвонил 24 тыс родителей пациентов подмосковного медцентра - РИА Новости, 20.02.2025
Робот Светлана позвонил 24 тыс родителей пациентов подмосковного медцентра
Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана позвонил более чем 24 тысячам родителей пациентов Детского клинического центра имени... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:09:00+03:00
2025-02-20T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана позвонил более чем 24 тысячам родителей пациентов Детского клинического центра имени Рошаля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля – наше флагманское детское медучреждение, открывшее свои двери для пациентов в августе 2024 года. Такой адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра. На данный момент робот Светлана позвонила уже почти 24,5 тысячи человек, и средняя оценка составляет 8,5", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В ведомстве уточнили, что голосовой помощник внедрен в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Работу медицинской организации оценивают по десятибалльной шкале, где ноль баллов – "абсолютно плохо", а девять – "отлично". Также искусственный интеллект помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести прием. Еще робот может выполнять исходящий обзвон: приглашать на диспансеризацию, напоминать пациентам о необходимости визита к врачу, состоящим на диспансерном учете, обзванивать пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Робот Светлана позвонил 24 тыс родителей пациентов подмосковного медцентра

Робот на базе ИИ позвонил 24 тыс родителей пациентов медцентра в Подмосковье

© Пресс-служба губернатора Московской области / TelegramДетский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске
Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Пресс-служба губернатора Московской области / Telegram
Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана позвонил более чем 24 тысячам родителей пациентов Детского клинического центра имени Рошаля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля – наше флагманское детское медучреждение, открывшее свои двери для пациентов в августе 2024 года. Такой адресный обзвон пациентов позволяет нам оценить работу центра. На данный момент робот Светлана позвонила уже почти 24,5 тысячи человек, и средняя оценка составляет 8,5", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В ведомстве уточнили, что голосовой помощник внедрен в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Работу медицинской организации оценивают по десятибалльной шкале, где ноль баллов – "абсолютно плохо", а девять – "отлично".
Также искусственный интеллект помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести прием. Еще робот может выполнять исходящий обзвон: приглашать на диспансеризацию, напоминать пациентам о необходимости визита к врачу, состоящим на диспансерном учете, обзванивать пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи.
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