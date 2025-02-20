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Победители премии "Мы рядом. Доброе дело" доставили на передовую гумпомощь - РИА Новости, 20.02.2025
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Надежные люди
 
13:10 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000529974.html
Победители премии "Мы рядом. Доброе дело" доставили на передовую гумпомощь
Победители премии "Мы рядом. Доброе дело" доставили на передовую гумпомощь - РИА Новости, 20.02.2025
Победители премии "Мы рядом. Доброе дело" доставили на передовую гумпомощь
Первую партию гуманитарного груза, произведенного лауреатами губернаторской премии "Мы рядом. Доброе Дело", доставили на передовую из Подмосковья, вторая партия РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:10:00+03:00
2025-02-20T13:10:00+03:00
надежные люди
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первую партию гуманитарного груза, произведенного лауреатами губернаторской премии "Мы рядом. Доброе Дело", доставили на передовую из Подмосковья, вторая партия будет отправлена в ближайшее время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "В рамках нашей премии "Мы рядом. Доброе дело" выделили отдельную номинацию "Народный ВПК". Все деньги, которые получили победители, они вложили в свое производство, чтобы помочь нашим парням на передовой. Это бронежилеты, индивидуальные военные аптечки, сумки для санинструкторов с медикаментами, специальное оборудование, необходимое в зоне боевых действий: мотовездеходы и прицепы для них, электромотоциклы. Первую часть груза мы уже доставили одному из наших "именных" полков", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По его словам, вторую партию гуманитарного груза планируется отправить на передовую в ближайшее время. В конце прошлого года в рамках ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело" были определены 10 победителей в специальной номинации "Народный ВПК". Все денежные средства, которые получили лауреаты, они направили на производство товаров для именных полков Московской области.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Надежные люди, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Победители премии "Мы рядом. Доброе дело" доставили на передовую гумпомощь

На передовую из Подмосковья доставили первую партию гуманитарного груза

© Воробьёв LIVE/TelegramПервая партия товара от лауреатов "Мы рядом. Доброе Дело" из Подмосковья прибыла на фронт
Первая партия товара от лауреатов Мы рядом. Доброе Дело из Подмосковья прибыла на фронт - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Первая партия товара от лауреатов "Мы рядом. Доброе Дело" из Подмосковья прибыла на фронт
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первую партию гуманитарного груза, произведенного лауреатами губернаторской премии "Мы рядом. Доброе Дело", доставили на передовую из Подмосковья, вторая партия будет отправлена в ближайшее время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"В рамках нашей премии "Мы рядом. Доброе дело" выделили отдельную номинацию "Народный ВПК". Все деньги, которые получили победители, они вложили в свое производство, чтобы помочь нашим парням на передовой. Это бронежилеты, индивидуальные военные аптечки, сумки для санинструкторов с медикаментами, специальное оборудование, необходимое в зоне боевых действий: мотовездеходы и прицепы для них, электромотоциклы. Первую часть груза мы уже доставили одному из наших "именных" полков", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По его словам, вторую партию гуманитарного груза планируется отправить на передовую в ближайшее время.
В конце прошлого года в рамках ежегодной премии губернатора Московской области "Мы рядом. Доброе дело" были определены 10 победителей в специальной номинации "Народный ВПК". Все денежные средства, которые получили лауреаты, они направили на производство товаров для именных полков Московской области.
 
Надежные людиМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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