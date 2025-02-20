Социальная пенсия 2025: что это, кому положена и как ее получить
© iStock.com / CherriesJDСоциальная пенсия
© iStock.com / CherriesJD
Социальная пенсия
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Социальная пенсия — это государственная ежемесячная выплата нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории России. Ее назначают по разным основаниям: пенсионерам по старости по достижении определенного возраста и без стажа работы, при наступлении инвалидности, детям сиротам и в случае потери кормильца. Каков размер пенсии в 2025 году для разных категорий граждан, как оформить и сколько можно получать, кому положена доплата, — материале РИА Новости.
Социальная пенсия
Социальная пенсия — мера материальной поддержки, которая не зависит от возраста гражданина и его трудового стажа. Она обеспечивается за счет средств федерального бюджета при наступлении определенных оснований.
"Социальная пенсия — выплата гражданам, не получившим право на страховую пенсию, нетрудоспособным людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)", — поясняет Алена Талаш, кандидат экономических наук, основатель и управляющий партнер ГК "РосКо", налоговый консультант. Государство устанавливает фиксированный размер социальной пенсии для каждой группы получателей. Исходя из уровня инфляции выплата ежегодно индексируется.
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Кому положена
Для получения социальной пенсии нужно соответствовать двум критериям:
- проживание в РФ на постоянной основе, для мигрантов — от 15 лет;
- получение статуса нетрудоспособного гражданина.
Эксперт уточняет, что на соцвыплату не вправе претендовать россияне, переехавшие за границу на ПМЖ.
Виды социальной пенсии
Социальную пенсию могут назначить по разным основаниям: достижение определенного возраста, инвалидность, потеря кормильца или сиротство. Выплаты назначают с первого числа месяца обращения в Социальный фонд. Пенсионеры получают финансирование пожизненно, инвалиды — при наличии подтвержденного статуса граждан с ОВЗ.
По старости
Социальная пенсия назначается при достижении определенного возраста (старость) при отсутствии минимального трудового стажа. Светлана Титор, доцент кафедры частного права Государственного университета управления поясняет, что социальная пенсия назначается тем гражданам, которые не смогли заработать право на страховую или иную государственную пенсию. Право на социальную пенсию возникнет для них при достижении возраста 65 и 70 лет соответственно женщины и мужчины. В связи с поэтапным увеличением возраста, в 2025 году право на социальную пенсию возникнет у женщин в возрасте 63 года, у мужчин — 68 лет.
По инвалидности
Социальная пенсия назначается гражданам, имеющим ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) — наличие инвалидности I, II и III группы, которые по каким-то причинам до наступления инвалидности не заработали страховой пенсии (у них не имеется трудового стажа), а также при наличии статуса ребенка с ОВЗ или инвалида с детства.
По потере кормильца
На выплаты могут претендовать несовершеннолетние дети умершего родителя и круглые сироты до 18-23 лет при очном обучении. "Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается несовершеннолетним детям, а также обучающимся по очной форме до окончания обучения или достижения 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, детям умершей матери-одиночки, в случае, если умершие родители не имели трудового (страхового) стажа, дающего право их детям получать страховую пенсию по случаю потери кормильца", — говорит Светлана Титор.
Алёна Талаш уточняет, что денежное обеспечение прекращают при достижении 18-23 лет или при официальном удочерении (усыновлении), но не в случае установления попечительства (опеки).
При соблюдении определённых условий пенсию могут получить и другие родственники, например, супругу, родителям, бабушкам и дедушкам с 60 и 65 лет пенсия назначается пожизненно.
Социальная пенсия в связи с особыми условиями назначается представителям коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающим в регионе, достигшим возраста: мужчины — 55 и женщины — 50 лет, имеют право на получение социальной пенсии в связи с указанными обстоятельствами.
Размер социальной пенсии
Размер выплат пересматривается ежегодно Социальным фондом России. С 1 апреля 2025 года они будут проиндексированы на 14,75%.
© iStock.com / RidofranzСчастливая семейная пара
© iStock.com / Ridofranz
Счастливая семейная пара
Как оформить социальную пенсию
Екатерина Туслякова, юрист Европейской юридической службы отмечает, что обращение за установлением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком. За назначением социальной пенсии гражданину необходимо обратиться в Социальный фонд РФ. Пакет документов, который необходимо предоставить для назначения пенсии, различен в зависимости от ее вида. В СФР, если пенсия назначена в беззаявительном порядке, необходимо представить заявление о способе получения пенсии.
Куда обращаться
При достижении 63 и 68-ти лет для женщин и мужчин соответственно, необходимо подать заявление в Социальный фонд удобным способом:
- через специальный сервис на Госуслугах (требуется авторизация в аккаунте по логину и паролю);
- путем личного визита в отделение СФР — посмотреть адреса действующих офисов можно на сайте ведомства.
Алёна Талаш уточняет, что выплаты по инвалидности назначаются автоматически. Данные поступают в СФР из реестра в рамках межведомственного взаимодействия. Решение принимается за пять дней. Ответ поступит в уведомлениях на Госуслугах в течение трех дней или на e-mail.
Социальная пенсии по потере кормильца также назначается в автоматическом режиме по данным специального регистра (см. Федеральный закон № 168-ФЗ от 8 июня 2020года). Срок назначения выплат не превышает пять суток.
Детям, чьи родители не установлены, выплаты автоматически не назначают. Законному представителю несовершеннолетнего до 14 лет (организации, опекуну, попечителю) нужно подать заявку через ЕСИА, СФР или МФЦ. С 14 лет подросток может обратиться в Соцфонд самостоятельно. Из документов требуется лишь паспорт и свидетельство о рождения с пустыми графами о родителях.
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"Стоит отметить, что сотрудники СФР вправе запрашивать дополнительные сведения и документы, необходимые для расчета пенсии. На предоставление данных у заявителей есть ровно 90 суток. Выплаты будут назначены за весь период после первого обращения", — говорит Алена Талаш.
Необходимые документы
Из документов запрашивают паспорт. Гражданам, относящимся к малочисленным народам РФ, также нужно предоставить на выбор:
- свидетельство о рождении, в котором указана национальность;
- справку из местной администрации (общины).
Для получения социальной пенсии по случаю потери кормильца необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие обстоятельства наступления права на получение социальной пенсии:
- свидетельство о смерти кормильца;
- свидетельство о рождении или справка из отдела ЗАГС об отсутствии информации о родителях;
- справку о прохождении очной формы обучения и т. д.
По словам Светланы Титор, на сегодняшний момент часть и этих документов пенсионный фонд собирает самостоятельно, гражданину необходимо лишь подать соответствующее заявление о назначении пенсии.
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Сроки
СФР рассмотрит заявление и примет решение о начислении пенсии не позднее чем через десять суток после приема заявления.
Как получать социальную пенсию
Выбрать вариант получения средств нужно самостоятельно. Подать заявку можно онлайн через ЕСИА или путем визита в МФЦ или Соцфонд. Заявление рассмотрят в течение трех суток.
Алёна Талаш уточняет, что детям до 14 лет пенсии могут доставляться на имя ребенка или его законного представителя.
Дополнительные варианты получения:
- на почте — из кассы или доставкой на дом (график стоит уточнить в почтовом отделении по месту регистрации);
- через банк — из кассы или на карту МИР.
Эксперт уточняет, если гражданин ранее оформил выплату от СФР, другую предоставят аналогичным способом.
Индексация социальной пенсии
Индексацию пенсий проводят каждый год 1 апреля, в зависимости от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за минувший год. Обращаться в СФР дополнительно в этом случае не нужно. Доставка увеличенной выплаты производится по графику.
"Правительство вправе изменить порядок повышения выплат. Так было в 2023 году, в котором общий годовой рост соцпенсии составил 11,9%, — говорит Алёна Талаш. — С 1 апреля 2024 года индексация составила 7,5% на основании Постановления Правительства РФ № 262 от 5 марта 2024 года, а с 1 апреля 2025 года — на 14,75%”.
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С 1 апреля 2025 года установлены следующие размеры социальной пенсии:
Вид социальной пенсии
Размер, в руб.
по старости
8 824,08
Инвалиды 1 группы
17 648,24
Инвалиды 2 группы
8 824,08
Инвалиды 3 группы
7 500,53
Инвалиды с детства и дети с инвалидностью 1 группы
21 177,59
Инвалиды с детства и дети с инвалидностью 2 группы
17 648,24
По потере кормильца
8 824,08
По потере обоих кормильцев или одинокой матери, а также детям, чьи родители неизвестны
17 648,24
Социальная доплата к пенсии
В 2025 году прожиточный минимум пенсионеров (ПМП) установлен на уровне 15 250 рублей. Если пенсия гражданина меньше этого уровня, ему предоставят надбавку.
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"Примечательно, что в отдельных регионах размер денежных выплат может отличаться от федерального уровня. В таком случае представители Соцфонда при расчете пенсии ориентируются на большую величину, — говорит Алёна Талаш. — Учитываются все меры соцподдержки, включая льготы по оплате ЖКУ, проезд на транспорте и прочие подобные компенсации как в денежной, так и в натуральной форме".
Чем социальная пенсия отличается от страховой
Это абсолютно разные выплаты. Страховую пенсию выплачивают из бюджета Соцфонда гражданам, достигшим пенсионного возраста и накопившим коэффициенты в рамках ОПС. На число "пенсионных баллов" влияет стаж и зарплата. Чем больше два этих параметра, тем выше страховая пенсия.
Социальные пенсии формируются иначе. На данный вид выплат могут претендовать граждане без стажа работы, в частности, инвалиды с детства и сироты, или те, кто не смог накопить минимальные пенсионные коэффициенты. Такое случается, когда человек трудился на себя и не платил пенсионные взносы с дохода.
Таким образом, главные различия двух видов пенсий связаны с:
- порядком формирования;
- возрастом назначения;
- формой — социальную выплачивают в твердой денежной сумме, а страховая зависит от пенсионных коэффициентов;
- источником выплат — социальную выплачивают из федерального бюджета, а страховую — за счет страховых взносов, уплаченных гражданином или его работодателями за период трудовой деятельности физлица;
- повышающими коэффициентами — оба вида пенсии периодически индексируют, но по разному.
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Социальную пенсию по старости начинают выплачивать на пять лет позже срока для страховых пенсий. Финансирование осуществляется из госбюджета.
Мнение эксперта
Государство старается помогать льготникам: инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, и пенсионерам. С этой целью предоставляет разные льготы, включая социальную пенсию. Этот вид выплат ежегодно индексируется.
Главной проблемой, по мнению Алёны Талаш, остается то, что граждане, которым положено по закону два вида пенсий, вправе выбрать лишь одну. Например, пенсию по старости или по инвалидности (социальную).
"Очевидно, что людям с ОВЗ и тяжелыми заболеваниями сложнее жить на пособие от государства, чем более здоровым гражданам. Этот момент стоило бы доработать. Возможно, пересмотреть подход к учету набора социальных услуг (НСР).
Кроме того, индексация пенсий не всегда соответствует реальному уровню инфляции. Стоимость на продукты и лекарства постоянно увеличивается", — говорит эксперт.
Разрыв между пенсионными накоплениями и доходами обусловлен старением населения, ростом доли работников неформального сектора и увеличением представителей среднего класса и их ожиданий по поводу пенсионных выплат. Эти и многие другие факторы стоит учитывать при формировании пенсионной политики государства.