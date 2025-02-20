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Президент Бразилии раскрыл, о чем его просил Шольц из-за Украины

Президент Бразилии раскрыл, о чем его просил Шольц из-за Украины - РИА Новости, 20.02.2025

Президент Бразилии раскрыл, о чем его просил Шольц из-за Украины

Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции. "Шольц однажды приехал и пытался... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:35:00+03:00

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2025-02-20T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции. "Шольц однажды приехал и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. <...> Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще", — сказал он. Президент Бразилии заявил, что будет и дальше придерживаться нейтральной позиции, поэтому союзники Киева не получат оружие для поставок Украине. В сентябре 2024 года Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог. По словам бразильского лидера, только наступление мира на Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность.

https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html

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в мире, украина, бразилия, олаф шольц, луис инасиу лула да силва, германия