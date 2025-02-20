Президент Бразилии раскрыл, о чем его просил Шольц из-за Украины
Лула да Силва: Бразилия не будет продавать оружие тем, кто хочет убивать россиян
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции.
"Шольц однажды приехал и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. <...> Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще", — сказал он.
"Шольц однажды приехал и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. <...> Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще", — сказал он.
Президент Бразилии заявил, что будет и дальше придерживаться нейтральной позиции, поэтому союзники Киева не получат оружие для поставок Украине.
В сентябре 2024 года Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог.
По словам бразильского лидера, только наступление мира на Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность.
В сентябре 2024 года Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что руководству Украины не обязательно принимать мирный план Бразилии или Китая, но важно начать переговоры о мире, а его можно достичь только через диалог.
По словам бразильского лидера, только наступление мира на Украине сможет гарантировать, что страна сохранит свою государственность.