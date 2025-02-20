https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html
"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"
"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2" - РИА Новости, 20.02.2025
"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") увеличили производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с планами, РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:16:00+03:00
2025-02-20T03:16:00+03:00
2025-02-20T03:16:00+03:00
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") увеличили производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с планами, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами", - говорится в сообщении. В августе 2023 года сообщалось, что в 2024 году предприятие намерено увеличить производство "Краснополя-М2" в 25 раз относительно изначальных производственных мощностей. В августе прошлого года представитель компании-производителя "Краснополя" сообщал РИА Новости, что холдинг упростил и повысил технологичность производства снаряда для повышения массовости его выпуска, а также о продолжении таких работ. Боеприпас разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Его точность обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. "Краснополь-М2" неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую бронированную технику противника, в том числе подвижные цели.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440412.html
https://ria.ru/20250217/svo-1999414280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех
"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"
Ростех увеличил производство боеприпасов Краснополь-М2 в 2024 году
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") увеличили производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с планами, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами", - говорится в сообщении.
В августе 2023 года сообщалось, что в 2024 году предприятие намерено увеличить производство "Краснополя-М2" в 25 раз относительно изначальных производственных мощностей.
В августе прошлого года представитель компании-производителя "Краснополя" сообщал РИА Новости, что холдинг упростил и повысил технологичность производства снаряда для повышения массовости его выпуска, а также о продолжении таких работ.
Боеприпас разработан в холдинге "Высокоточные комплексы
". Его точность обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.
"Краснополь-М2" неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую бронированную технику противника, в том числе подвижные цели.