https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html

"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"

"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2" - РИА Новости, 20.02.2025

"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"

"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") увеличили производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с планами, РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T03:16:00+03:00

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") увеличили производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с планами, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Холдинг "Высокоточные комплексы" нарастил производство управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2" в 2024 году в соответствии с ранее озвученными планами", - говорится в сообщении. В августе 2023 года сообщалось, что в 2024 году предприятие намерено увеличить производство "Краснополя-М2" в 25 раз относительно изначальных производственных мощностей. В августе прошлого года представитель компании-производителя "Краснополя" сообщал РИА Новости, что холдинг упростил и повысил технологичность производства снаряда для повышения массовости его выпуска, а также о продолжении таких работ. Боеприпас разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Его точность обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. "Краснополь-М2" неоднократно поражал пункты временной дислокации противника, танки, артиллерийские системы, боевые машины пехоты и другую боевую бронированную технику противника, в том числе подвижные цели.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440412.html

https://ria.ru/20250217/svo-1999414280.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, высокоточные комплексы, ростех