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"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"
"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025
"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"
Ракеты российского противотанкового комплекса "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:25:00+03:00
2025-02-20T02:25:00+03:00
2025-02-20T02:25:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Ракеты российского противотанкового комплекса "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "В ходе СВО уже зафиксированы случаи поражения вертолетов украинских и беспилотников типа "Баба-яга", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Собеседник агентства уточнил, что комплекс был специально доработан для поражения вертолетов, беспилотников. "Поражает и вышки связи Starlink, беспилотные катера по Днепру и десантные катера тоже", - рассказал представитель холдинга. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20250220/vooruzhenie-2000434914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, абу-даби, оаэ, высокоточные комплексы, ростех, птрк "корнет"
Безопасность, Абу-Даби, ОАЭ, Высокоточные комплексы, Ростех, ПТРК "Корнет"
"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"
Российские ракеты Корнет уже поразили украинские вертолеты и дроны