https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html

"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"

"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025

"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"

Ракеты российского противотанкового комплекса "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:25:00+03:00

2025-02-20T02:25:00+03:00

2025-02-20T02:25:00+03:00

безопасность

абу-даби

оаэ

высокоточные комплексы

ростех

птрк "корнет"

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Ракеты российского противотанкового комплекса "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "В ходе СВО уже зафиксированы случаи поражения вертолетов украинских и беспилотников типа "Баба-яга", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Собеседник агентства уточнил, что комплекс был специально доработан для поражения вертолетов, беспилотников. "Поражает и вышки связи Starlink, беспилотные катера по Днепру и десантные катера тоже", - рассказал представитель холдинга. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20250220/vooruzhenie-2000434914.html

https://ria.ru/20241209/prevoskhodstvo-1988073186.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, абу-даби, оаэ, высокоточные комплексы, ростех, птрк "корнет"