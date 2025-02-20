https://ria.ru/20250220/opros-2000546351.html

Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа

Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа - РИА Новости, 20.02.2025

Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа

Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточно внимания внутренним проблемам страны, в том числе попыткам снизить цены... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:17:00+03:00

2025-02-20T14:17:00+03:00

2025-02-20T14:21:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточно внимания внутренним проблемам страны, в том числе попыткам снизить цены на товары, следует из опроса, проведённого компанией SSRS для телеканала CNN. По результатам опроса, 55% американцев заявили, что Трамп не уделяет достаточного внимания самым важным проблемам страны, а 62% респондентов считают, что президент США не делает достаточно для снижения цен на товары повседневного спроса. Кроме того, согласно опросу, более половины американцев (54%) пессимистично и со страхом смотрят на оставшуюся часть второго срока Трампа, лишь 46% респондентов испытывают энтузиазм или оптимизм по этому поводу. Опрос проводился с 13 по 17 февраля среди более 1,2 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html

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в мире, сша, дональд трамп