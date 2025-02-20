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Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
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14:17 20.02.2025 (обновлено: 14:21 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/opros-2000546351.html
Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа
Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа
Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточно внимания внутренним проблемам страны, в том числе попыткам снизить цены... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:17:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточно внимания внутренним проблемам страны, в том числе попыткам снизить цены на товары, следует из опроса, проведённого компанией SSRS для телеканала CNN. По результатам опроса, 55% американцев заявили, что Трамп не уделяет достаточного внимания самым важным проблемам страны, а 62% респондентов считают, что президент США не делает достаточно для снижения цен на товары повседневного спроса. Кроме того, согласно опросу, более половины американцев (54%) пессимистично и со страхом смотрят на оставшуюся часть второго срока Трампа, лишь 46% респондентов испытывают энтузиазм или оптимизм по этому поводу. Опрос проводился с 13 по 17 февраля среди более 1,2 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал отношение жителей США к внутренней политике Трампа

CNN: 55% американцев считают, что Трамп не уделяет внимания внутренним проблемам

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточно внимания внутренним проблемам страны, в том числе попыткам снизить цены на товары, следует из опроса, проведённого компанией SSRS для телеканала CNN.
По результатам опроса, 55% американцев заявили, что Трамп не уделяет достаточного внимания самым важным проблемам страны, а 62% респондентов считают, что президент США не делает достаточно для снижения цен на товары повседневного спроса.
Кроме того, согласно опросу, более половины американцев (54%) пессимистично и со страхом смотрят на оставшуюся часть второго срока Трампа, лишь 46% респондентов испытывают энтузиазм или оптимизм по этому поводу.
Опрос проводился с 13 по 17 февраля среди более 1,2 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
СМИ: новые пошлины Трампа могут привести к резкому удорожанию товаров
3 февраля, 13:01
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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