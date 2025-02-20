Рейтинг@Mail.ru
Британия и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 20.02.2025 (обновлено: 19:32 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/oborona-2000638880.html
Британия и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении
Британия и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении - РИА Новости, 20.02.2025
Британия и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении
Великобритания и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое они намерены подписать к лету 2025 года, говорится в совместном заявлении двух РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:31:00+03:00
2025-02-20T19:32:00+03:00
россия
москва
норвегия
джон хили
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_df73e4ef3181c35d90b45bee7713f466.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое они намерены подписать к лету 2025 года, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. "В течение ближайших месяцев мы будем работать над нашим новым оборонным соглашением с решительным намерением подписать его к лету 2025 года", - сказано в заявлении. Соответствующие переговоры были запущены в ходе визита главы британского минобороны Джона Хили в Норвегию, он побывал недалеко от границы с Россией. Лондон и Осло будут сотрудничать для укрепления своих вооруженных сил и их взаимодействия, защиты подводной инфраструктуры и борьбы с гибридными угрозами, говорится в заявлении. Помимо этого, страны намерены углубить связи в промышленности и сблизить свои оборонные отрасли для достижения экономического роста и развития инноваций. Стороны также вновь обвинили Россию в якобы "агрессии в Европе" и подтвердили свою приверженность поддержке Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241020/sdelka-1978997417.html
https://ria.ru/20250128/britanija-1995958620.html
https://ria.ru/20250117/peskov-1994150113.html
россия
москва
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed10559a3a15c9b776b63d42f99a6697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, норвегия, джон хили, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Норвегия, Джон Хили, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Британия и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении

Британия и Норвегия хотят подписать новое оборонное соглашение к лету 2025 года

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое они намерены подписать к лету 2025 года, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
«
"В течение ближайших месяцев мы будем работать над нашим новым оборонным соглашением с решительным намерением подписать его к лету 2025 года", - сказано в заявлении.
Кир Стармер и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
СМИ: Британия и Германия заключат "историческую" военную сделку
20 октября 2024, 16:44
Соответствующие переговоры были запущены в ходе визита главы британского минобороны Джона Хили в Норвегию, он побывал недалеко от границы с Россией.
Лондон и Осло будут сотрудничать для укрепления своих вооруженных сил и их взаимодействия, защиты подводной инфраструктуры и борьбы с гибридными угрозами, говорится в заявлении.
Помимо этого, страны намерены углубить связи в промышленности и сблизить свои оборонные отрасли для достижения экономического роста и развития инноваций.
Стороны также вновь обвинили Россию в якобы "агрессии в Европе" и подтвердили свою приверженность поддержке Украины.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Британия хочет нарастить присутствие в Черном море, заявил Патрушев
28 января, 17:04
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России
17 января, 11:32
 
РоссияМоскваНорвегияДжон ХилиВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала