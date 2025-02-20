Британия и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении
Британия и Норвегия хотят подписать новое оборонное соглашение к лету 2025 года
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания и Норвегия начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое они намерены подписать к лету 2025 года, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
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"В течение ближайших месяцев мы будем работать над нашим новым оборонным соглашением с решительным намерением подписать его к лету 2025 года", - сказано в заявлении.
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Соответствующие переговоры были запущены в ходе визита главы британского минобороны Джона Хили в Норвегию, он побывал недалеко от границы с Россией.
Помимо этого, страны намерены углубить связи в промышленности и сблизить свои оборонные отрасли для достижения экономического роста и развития инноваций.
Стороны также вновь обвинили Россию в якобы "агрессии в Европе" и подтвердили свою приверженность поддержке Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.