https://ria.ru/20250220/novoseltsev-2000575052.html
Новосельцев: государство поддержит ответственных калужских предпринимателей
Новосельцев: государство поддержит ответственных калужских предпринимателей - РИА Новости, 20.02.2025
Новосельцев: государство поддержит ответственных калужских предпринимателей
В Калужской области приняли закон о господдержке ответственных субъектов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:44:00+03:00
2025-02-20T15:44:00+03:00
2025-02-20T15:44:00+03:00
калужская область
калужская область
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Калужской области приняли закон о господдержке ответственных субъектов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. "Мы рассчитываем, что новый закон будет способствовать прозрачности ведения бизнеса, улучшению условий труда, реализации экологических инициатив. Именно эти критерии лежат в основе ЭКГ-рейтинга (индекса деловой репутации – прим.ред.)", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева. Согласно документу, предприниматели, ведущие свой бизнес в Калужской области и имеющие индекс деловой репутации выше 91 балла, смогут рассчитывать на господдержку. Им будут предоставлять средства из областного бюджета, оказывать содействие в организации участия в выставках, экспозициях, конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях и форумах. На заседании также приняли закон о поддержке педагогов, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. За подготовку одного победителя или призера специалистам выплатят 100 тысяч рублей; за подготовку двух и более – 200 тысяч рублей. Кроме того, депутаты проиндексировали ряд выплат. Повышение коснется многодетных семей, реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла, участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Афганистане, Чечне и Дагестане и других. Также увеличены выплаты участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, членам спортивных сборных команд Калужской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завоевавшим с 1 января 2019 года звания чемпионов мира, заслуженным тренерам и мастерам спорта, почетным спортивным судьям.
https://ria.ru/20250220/novoseltsev-2000572177.html
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калужская область
Калужская область, Калужская область
Новосельцев: государство поддержит ответственных калужских предпринимателей
Новосельцев рассказал о мерах господдержки предприятий с высоким ЭКГ-рейтингом
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Калужской области приняли закон о господдержке ответственных субъектов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
"Мы рассчитываем, что новый закон будет способствовать прозрачности ведения бизнеса, улучшению условий труда, реализации экологических инициатив. Именно эти критерии лежат в основе ЭКГ-рейтинга (индекса деловой репутации – прим.ред.)", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева.
Согласно документу, предприниматели, ведущие свой бизнес в Калужской области
и имеющие индекс деловой репутации выше 91 балла, смогут рассчитывать на господдержку. Им будут предоставлять средства из областного бюджета, оказывать содействие в организации участия в выставках, экспозициях, конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях и форумах.
На заседании также приняли закон о поддержке педагогов, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. За подготовку одного победителя или призера специалистам выплатят 100 тысяч рублей; за подготовку двух и более – 200 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты проиндексировали ряд выплат. Повышение коснется многодетных семей, реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла, участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Афганистане, Чечне и Дагестане и других.
Также увеличены выплаты участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, членам спортивных сборных команд Калужской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завоевавшим с 1 января 2019 года звания чемпионов мира, заслуженным тренерам и мастерам спорта, почетным спортивным судьям.