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Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты - РИА Новости, 20.02.2025
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Калужская область
 
15:36 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/novoseltsev-2000572177.html
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты - РИА Новости, 20.02.2025
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты
Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:36:00+03:00
2025-02-20T15:36:00+03:00
калужская область
калужская область
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона. Решение было принято на первом заседании "весенней" сессии облпарламента. "С принятием закона, граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте. Для них, помимо этого, предусмотрена федеральная выплата - 400 тысяч рублей и еще 100 тысяч – от администраций районов. Таким образом, в общей сложности, после заключения контракта, они единовременно смогут получить 2,5 млн рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева. Мера соцподдержки была установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. На заседании выплаты были продлены до 31 марта.
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калужская область
Калужская область, Калужская область
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты

Новосельцев заявил о продлении повышенных выплат для калужских контрактников

© Фото : сайт Заксобрания Калужской областиПредседатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : сайт Заксобрания Калужской области
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Решение было принято на первом заседании "весенней" сессии облпарламента.
"С принятием закона, граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте. Для них, помимо этого, предусмотрена федеральная выплата - 400 тысяч рублей и еще 100 тысяч – от администраций районов. Таким образом, в общей сложности, после заключения контракта, они единовременно смогут получить 2,5 млн рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева.
Мера соцподдержки была установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. На заседании выплаты были продлены до 31 марта.
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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