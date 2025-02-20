https://ria.ru/20250220/novoseltsev-2000572177.html
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты - РИА Новости, 20.02.2025
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты
Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:36:00+03:00
2025-02-20T15:36:00+03:00
2025-02-20T15:36:00+03:00
калужская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908422765_34:0:990:538_1920x0_80_0_0_043320a0ed1b07ea0a453068026d76a8.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона. Решение было принято на первом заседании "весенней" сессии облпарламента. "С принятием закона, граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте. Для них, помимо этого, предусмотрена федеральная выплата - 400 тысяч рублей и еще 100 тысяч – от администраций районов. Таким образом, в общей сложности, после заключения контракта, они единовременно смогут получить 2,5 млн рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева. Мера соцподдержки была установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. На заседании выплаты были продлены до 31 марта.
https://ria.ru/20250219/lnr-2000281903.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908422765_153:0:870:538_1920x0_80_0_0_6a4d1ca4db6896f64d00bf2f2290152c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область
Калужская область, Калужская область
Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты
Новосельцев заявил о продлении повышенных выплат для калужских контрактников
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Решение было принято на первом заседании "весенней" сессии облпарламента.
"С принятием закона, граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте. Для них, помимо этого, предусмотрена федеральная выплата - 400 тысяч рублей и еще 100 тысяч – от администраций районов. Таким образом, в общей сложности, после заключения контракта, они единовременно смогут получить 2,5 млн рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева.
Мера соцподдержки была установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области
с 15 января по 28 февраля 2025 года. На заседании выплаты были продлены до 31 марта.