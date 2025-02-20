https://ria.ru/20250220/novoseltsev-2000572177.html

Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты

Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты - РИА Новости, 20.02.2025

Новосельцев: калужские контрактники продолжат получать повышенные выплаты

Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:36:00+03:00

2025-02-20T15:36:00+03:00

2025-02-20T15:36:00+03:00

калужская область

калужская область

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Жители Калужской области, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона. Решение было принято на первом заседании "весенней" сессии облпарламента. "С принятием закона, граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте. Для них, помимо этого, предусмотрена федеральная выплата - 400 тысяч рублей и еще 100 тысяч – от администраций районов. Таким образом, в общей сложности, после заключения контракта, они единовременно смогут получить 2,5 млн рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева. Мера соцподдержки была установлена в январе 2025 года. Изначально она распространялась на заключивших контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года. На заседании выплаты были продлены до 31 марта.

https://ria.ru/20250219/lnr-2000281903.html

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калужская область