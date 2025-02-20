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Нидерланды планируют продолжать обучать украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
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13:20 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/niderlandy-2000532545.html
Нидерланды планируют продолжать обучать украинских военных, пишут СМИ
Нидерланды планируют продолжать обучать украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Нидерланды планируют продолжать обучать украинских военных, пишут СМИ
Нидерланды планируют продолжать обучать военных ВСУ даже после возможного соглашения по Украине, газета Telegraaf со ссылкой на министра обороны страны Рубена... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:20:00+03:00
2025-02-20T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
нидерланды
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Нидерланды планируют продолжать обучать военных ВСУ даже после возможного соглашения по Украине, газета Telegraaf со ссылкой на министра обороны страны Рубена Брекелманса. Как сообщает издание, в среду Брекелманс встретился с голландскими инструкторами и их украинскими учениками в Германии. Место, где происходит обучение украинцев управлению танками Leopard, держат в секрете, чтобы оно не стало целью "диверсантов". Отмечается, что уже около 20 тысяч украинцев прошли боевую подготовку в Германии. Большинство из них - люди в возрасте около сорока лет, от сельскохозяйственных рабочих до выпускников университетов. По словам главы минобороны Нидерландов, возможное прекращение огня на Украине не повлияет на работу голландских инструкторов. "Даже после прекращения огня продолжится набор и подготовка (украинских) солдат. И даже после прекращения огня сдерживание останется крайне важным", - приводит его слова газета. Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В октябре Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html
https://ria.ru/20250217/niderlandy-1999811347.html
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украина, германия, нидерланды, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, т-72 "урал", f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал", F-16, В мире
Нидерланды планируют продолжать обучать украинских военных, пишут СМИ

Telegraaf: Нидерланды продолжат обучать ВСУ даже после прекращения огня

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Нидерланды планируют продолжать обучать военных ВСУ даже после возможного соглашения по Украине, газета Telegraaf со ссылкой на министра обороны страны Рубена Брекелманса.
Как сообщает издание, в среду Брекелманс встретился с голландскими инструкторами и их украинскими учениками в Германии. Место, где происходит обучение украинцев управлению танками Leopard, держат в секрете, чтобы оно не стало целью "диверсантов".
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Отмечается, что уже около 20 тысяч украинцев прошли боевую подготовку в Германии. Большинство из них - люди в возрасте около сорока лет, от сельскохозяйственных рабочих до выпускников университетов.
По словам главы минобороны Нидерландов, возможное прекращение огня на Украине не повлияет на работу голландских инструкторов. "Даже после прекращения огня продолжится набор и подготовка (украинских) солдат. И даже после прекращения огня сдерживание останется крайне важным", - приводит его слова газета.
Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
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В октябре Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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