Рейтинг@Mail.ru
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 20.02.2025 (обновлено: 12:34 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/nastuplenie-2000516148.html
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
брянская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149585/07/1495850722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50d733a95bd53232fa1f4a77782f65d1.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал вопросы о состоянии на фронте в министерство обороны."Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах ВСУ напасть на Брянскую область с целью сорвать переговоры с США.
https://ria.ru/20250220/muzhchina-2000503009.html
москва
брянская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149585/07/1495850722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fa3d3a89858a55ee20132bb488f7ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, брянская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Брянская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны

Песков переадресовал Минобороны вопрос о наступлении ВСУ в Брянской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал вопросы о состоянии на фронте в министерство обороны.
"Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах ВСУ напасть на Брянскую область с целью сорвать переговоры с США.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии
Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБрянская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала