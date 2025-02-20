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Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал вопросы о состоянии на фронте в министерство обороны."Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах ВСУ напасть на Брянскую область с целью сорвать переговоры с США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, брянская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сша, безопасность
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Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны
Песков переадресовал Минобороны вопрос о наступлении ВСУ в Брянской области