https://ria.ru/20250220/nastuplenie-2000516148.html

Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны

Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны - РИА Новости, 20.02.2025

Кремль переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:31:00+03:00

2025-02-20T12:31:00+03:00

2025-02-20T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

брянская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

сша

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область, он переадресовал вопросы о состоянии на фронте в министерство обороны."Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах ВСУ напасть на Брянскую область с целью сорвать переговоры с США.

https://ria.ru/20250220/muzhchina-2000503009.html

москва

брянская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, брянская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сша, безопасность