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Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии - РИА Новости, 20.02.2025
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11:36 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/muzhchina-2000503009.html
Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии
Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии - РИА Новости, 20.02.2025
Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии
Житель Брянской области, который собирался поджечь локомотив на железнодорожной станции Унеча, задержан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:36:00+03:00
2025-02-20T11:36:00+03:00
происшествия
брянская область
унеча
россия
московская железная дорога
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Житель Брянской области, который собирался поджечь локомотив на железнодорожной станции Унеча, задержан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "УФСБ России по Брянской области с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Брянской области, причастного к диверсии. Фигурант осуществил подготовку поджога локомотива, находящегося на железнодорожной станции Унеча Брянского региона Московской железной дороги", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступление мужчина планировал совершить в январе 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК России (диверсия). "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html
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происшествия, брянская область, унеча, россия, московская железная дорога
Происшествия, Брянская область, Унеча, Россия, Московская железная дорога
Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии

Жителя Брянской области задержали по подозрению в подготовке поджога локомотива

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Житель Брянской области, который собирался поджечь локомотив на железнодорожной станции Унеча, задержан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России по Брянской области с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Брянской области, причастного к диверсии. Фигурант осуществил подготовку поджога локомотива, находящегося на железнодорожной станции Унеча Брянского региона Московской железной дороги", – говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление мужчина планировал совершить в январе 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК России (диверсия).
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в ведомстве.
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ПроисшествияБрянская областьУнечаРоссияМосковская железная дорога
 
 
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