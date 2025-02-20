https://ria.ru/20250220/muzhchina-2000503009.html

Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии

Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии - РИА Новости, 20.02.2025

Жителя Брянской области задержали по подозрению в диверсии

Житель Брянской области, который собирался поджечь локомотив на железнодорожной станции Унеча, задержан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:36:00+03:00

2025-02-20T11:36:00+03:00

2025-02-20T11:36:00+03:00

происшествия

брянская область

унеча

россия

московская железная дорога

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Житель Брянской области, который собирался поджечь локомотив на железнодорожной станции Унеча, задержан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "УФСБ России по Брянской области с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Брянской области, причастного к диверсии. Фигурант осуществил подготовку поджога локомотива, находящегося на железнодорожной станции Унеча Брянского региона Московской железной дороги", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступление мужчина планировал совершить в январе 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК России (диверсия). "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html

брянская область

унеча

россия

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происшествия, брянская область, унеча, россия, московская железная дорога