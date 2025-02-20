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Овчинский: школа в Покровском-Стрешневе построена на 70% - РИА Новости, 20.02.2025
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11:00 20.02.2025 (обновлено: 11:02 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/moskva-2000436224.html
Овчинский: школа в Покровском-Стрешневе построена на 70%
Овчинский: школа в Покровском-Стрешневе построена на 70% - РИА Новости, 20.02.2025
Овчинский: школа в Покровском-Стрешневе построена на 70%
Школа, которую возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, готова на 70%, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:00:00+03:00
2025-02-20T11:02:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Школа, которую возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, готова на 70%, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект войдет в состав жилого квартала Holland Park, который будет находиться в районе Покровское-Стрешнево у Волоколамского шоссе на земельном участке 71/15."Общая площадь трехэтажного сооружения составляет 22,5 тысячи квадратных метров. Оно спроектировано так, чтобы разграничить входные группы, учебные и рекреационные зоны для младших классов от помещений, предназначенных для ребят основной и средней школы. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в здании предусмотрены два спортивных зала, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, а также амфитеатр для проведения уроков и школьных мероприятий", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Образовательное учреждение смогут посещать 850 учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них вход в школу будет спроектирован без ступеней, внутри здания установят три лифта на 1 тысячу килограммов.На территории рядом со школой подготовят пространство для занятий по ботанике, площадки для гимнастики и сдачи ГТО, для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, а еще беговую дорожку на 100 метров и зону для прыжков в длину.
https://realty.ria.ru/20240927/detsad-1975080460.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: школа в Покровском-Стрешневе построена на 70%

Овчинский: строительство школы в Покровском-Стрешневе завершено на 70%

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Школа, которую возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома, готова на 70%, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект войдет в состав жилого квартала Holland Park, который будет находиться в районе Покровское-Стрешнево у Волоколамского шоссе на земельном участке 71/15.
Детский сад в московском районе Покровское-Стрешнево - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Покровском-Стрешневе в Москве открыли детский сад
27 сентября 2024, 15:12
"Общая площадь трехэтажного сооружения составляет 22,5 тысячи квадратных метров. Оно спроектировано так, чтобы разграничить входные группы, учебные и рекреационные зоны для младших классов от помещений, предназначенных для ребят основной и средней школы. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в здании предусмотрены два спортивных зала, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, а также амфитеатр для проведения уроков и школьных мероприятий", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Образовательное учреждение смогут посещать 850 учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них вход в школу будет спроектирован без ступеней, внутри здания установят три лифта на 1 тысячу килограммов.
На территории рядом со школой подготовят пространство для занятий по ботанике, площадки для гимнастики и сдачи ГТО, для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, а еще беговую дорожку на 100 метров и зону для прыжков в длину.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Ефимов: на юге Москвы построят новую школу
17 февраля, 10:10
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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