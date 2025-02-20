https://ria.ru/20250220/moskva-2000433180.html

Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства

Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства - РИА Новости, 20.02.2025

Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства

Инвесторы получили от властей Москвы участки в Южном Бутове, где построят два пищевых предприятия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:14:00+03:00

2025-02-20T09:14:00+03:00

2025-02-20T09:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Инвесторы получили от властей Москвы участки в Южном Бутове, где построят два пищевых предприятия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Южном Бутове в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов появятся производства продуктов питания и пищевого оборудования", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Как уточнил замглавы города, компании собираются вложить в строительство объектов, чья общая площадь составит 25 тысяч "квадратов", 2,4 миллиарда рублей.Земля была предоставлена инвесторам в аренду и по льготной ставке один рубль за участок в год. На таких условиях в Москве можно получить участок в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В течение пяти лет инвесторы должны возвести на предоставленной территории заводы и запустить производство.В частности, на первом участке в районе Проектируемого проезда, 188 появятся производства мясных полуфабрикатов и кормов для домашних животных. Площадь завода составит около 15 тысяч квадратных метров.На втором участке, расположенном на Бартеневской улице, возведут предприятие по выпуску пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи "квадратов".На этих предприятиях в Бутове смогут работать примерно 600 человек. Всего в столице в рамках МаИП планируется построить более 90 промышленных объектов на 60 тысяч рабочих мест.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2022 года инвесторы получили в рамках МаИП около 700 гектаров земли вне процедуры торгов.

https://realty.ria.ru/20250219/vlasti-2000263276.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы