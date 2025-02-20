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Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства - РИА Новости, 20.02.2025
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09:14 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/moskva-2000433180.html
Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства
Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства - РИА Новости, 20.02.2025
Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства
Инвесторы получили от властей Москвы участки в Южном Бутове, где построят два пищевых предприятия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:14:00+03:00
2025-02-20T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Инвесторы получили от властей Москвы участки в Южном Бутове, где построят два пищевых предприятия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Южном Бутове в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов появятся производства продуктов питания и пищевого оборудования", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Как уточнил замглавы города, компании собираются вложить в строительство объектов, чья общая площадь составит 25 тысяч "квадратов", 2,4 миллиарда рублей.Земля была предоставлена инвесторам в аренду и по льготной ставке один рубль за участок в год. На таких условиях в Москве можно получить участок в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В течение пяти лет инвесторы должны возвести на предоставленной территории заводы и запустить производство.В частности, на первом участке в районе Проектируемого проезда, 188 появятся производства мясных полуфабрикатов и кормов для домашних животных. Площадь завода составит около 15 тысяч квадратных метров.На втором участке, расположенном на Бартеневской улице, возведут предприятие по выпуску пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи "квадратов".На этих предприятиях в Бутове смогут работать примерно 600 человек. Всего в столице в рамках МаИП планируется построить более 90 промышленных объектов на 60 тысяч рабочих мест.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2022 года инвесторы получили в рамках МаИП около 700 гектаров земли вне процедуры торгов.
https://realty.ria.ru/20250219/vlasti-2000263276.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Южном Бутове построят два пищевых производства

Ефимов: в Южном Бутове в рамках МаИП построят пищевые производства

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Инвесторы получили от властей Москвы участки в Южном Бутове, где построят два пищевых предприятия, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Южном Бутове в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов появятся производства продуктов питания и пищевого оборудования", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Москве выставили на торги право редевелопмента промзоны "Южное Бутово"
19 февраля, 12:30
Как уточнил замглавы города, компании собираются вложить в строительство объектов, чья общая площадь составит 25 тысяч "квадратов", 2,4 миллиарда рублей.
Земля была предоставлена инвесторам в аренду и по льготной ставке один рубль за участок в год. На таких условиях в Москве можно получить участок в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В течение пяти лет инвесторы должны возвести на предоставленной территории заводы и запустить производство.
В частности, на первом участке в районе Проектируемого проезда, 188 появятся производства мясных полуфабрикатов и кормов для домашних животных. Площадь завода составит около 15 тысяч квадратных метров.
На втором участке, расположенном на Бартеневской улице, возведут предприятие по выпуску пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи "квадратов".
На этих предприятиях в Бутове смогут работать примерно 600 человек. Всего в столице в рамках МаИП планируется построить более 90 промышленных объектов на 60 тысяч рабочих мест.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2022 года инвесторы получили в рамках МаИП около 700 гектаров земли вне процедуры торгов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Ефимов: в Москве выставили на торги право проведения КРТ еще двух участков
19 февраля, 12:26
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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