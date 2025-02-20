https://ria.ru/20250220/moshennichestvo-2000455028.html
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики - РИА Новости, 20.02.2025
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики
Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:17:00+03:00
2025-02-20T07:17:00+03:00
2025-02-20T07:17:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из маркетплейсов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, женщина обратилась в полицию во вторник. По ее словам, покупку сыворотки она оформила через мобильное приложение. "После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a56945cf8d026c591d7eed55b6375a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики
Москвичка купила сыворотку для ресниц за 500 рублей, но у нее списали 500 тысяч
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из маркетплейсов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, женщина обратилась в полицию во вторник. По ее словам, покупку сыворотки она оформила через мобильное приложение.
"После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку", - сказал собеседник агентства.