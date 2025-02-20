https://ria.ru/20250220/moshennichestvo-2000455028.html

Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики

Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики - РИА Новости, 20.02.2025

Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:17:00+03:00

2025-02-20T07:17:00+03:00

2025-02-20T07:17:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из маркетплейсов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, женщина обратилась в полицию во вторник. По ее словам, покупку сыворотки она оформила через мобильное приложение. "После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия