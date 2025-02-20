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Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики - РИА Новости, 20.02.2025
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07:17 20.02.2025
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Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики - РИА Новости, 20.02.2025
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики
Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из маркетплейсов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, женщина обратилась в полицию во вторник. По ее словам, покупку сыворотки она оформила через мобильное приложение. "После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Москвичка не досчиталась полмиллиона рублей после покупки косметики

Москвичка купила сыворотку для ресниц за 500 рублей, но у нее списали 500 тысяч

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как не досчиталась почти полмиллиона рублей после покупки сыворотки для ресниц за 450 рублей на одном из маркетплейсов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, женщина обратилась в полицию во вторник. По ее словам, покупку сыворотки она оформила через мобильное приложение.
"После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку", - сказал собеседник агентства.
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